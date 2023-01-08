Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum'da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı
Giriş Tarihi: 8.1.2023 19:23

Çorum'da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı

AA
Çorum’da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı

Çorum'da 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgada orta hakemin burnu kırıldı. İşte tüm detaylar....

1. Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlik Spor, Alaca ilçe sahasında karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla devam eden karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında maçın hakemi Mahmut Selçok, Mimar Sinan Gençlik Spor lehine penaltı kararı verdi.

Penaltının gole çevrilmesi üzerine sahaya giren Alaca Belediyespor taraftarları, hakemlerin üzerine yürüdü. Çıkan arbede sırasında bir taraftar, hakem Selçok'a yumruk attı.

Polis ekipleri sahaya giren taraftarlara müdahale ederken, hakemler ise soyunma odasına yönlendirildi. Orta hakem Selçok ile yan hakemler Ömür Soyutemiz ve Ömer Bingöl, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede, orta hakem Selçok'un burnunun kırıldığı, yan hakemlerden Soyutemiz'in de kol ve parmaklarında incinme olduğu belirlendi.

Hastanedeki tedavinin ardından polis merkezine giden hakemler, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan maç tatil edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Asılırsınız oğlum!
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
Zalimlikte sınır tanımayan Kazıklı Voyvoda başından oldu
Altılı masa HDP’ye kesenin ağzını açacak
Son dakika | Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
Son dakika: Kadıköy'de liderlik derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Derbide ilk düdük geldi
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da 1. Amatör Küme maçında saldırıya uğrayan hakemin burnu kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA