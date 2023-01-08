Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde golcüler konuşacak!

114 yıllık ezeli Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek. Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak. 13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, 3'er defa fileleri bulan Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ile Joshua King; Fenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu. Sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ünü bu isimler kaydetti. Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro İcardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor. 3'er gollü Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz da diğer sulahlar. Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.



HİKMET KARAMAN: KULÜBENİN GÜCÜ SONUCU BELİRLER



G.Saray'da Mertens, oyun zekâsı ve takımı hücuma sürükleyen oyuncu rolünde. Fenerbahçe'de Ferdi son dönemin dayanıklılığı en yüksek ismi olarak dikkat çekiyor. Hücum ve defansta kilit rol oynuyor. Orta sahada atağa kalktığında merkezden Crespo geliyor, King'in formu ortada, Basthuayi gibi bir isim de var. Jesus'un büyük maçlarda 3'lü, zaman zaman 4'lü oynadığını görüyoruz. Favori belirtmek böyle derbiler özelinde doğru değil. Ancak F.Bahçe ev sahibi olmanın avantajıyla çıkacak. Öte yandan kulübedeki hamle güçleri de maçın sonucuna etki eder. 1-0 da olsa 6'da 6 yapmış bir G.Saray'ın gidişatı var. Fakat pozisyona girmesine rağmen sarı-kırmızılıların değerlendirmedeki zaafları göze çarpıyor.

