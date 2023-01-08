Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gülmeyi unuttular
Giriş Tarihi: 8.1.2023

Gülmeyi unuttular

Gülmeyi unuttular

Düşme hattından kaçmaya çalışan Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki maçta net fırsatlar kaçtı, puanlar paylaşıldı... Bu sonuçla iki takımın da Süper Lig’de galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekip Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta karşılıklı yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince puan paylaşıldı. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 1 puanla teselli bulurken, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor da son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

DEMIREL ÇILDIRDI!
Maçın 57. dakikasında yaşanan pozisyon Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Ceza sahasında bomboş olan El Kaabi, kale önünde topu farklı şekilde auta yollayınca genç çalıştırıcı, yedek kulübesindeki koltukları yumrukladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Antalya'da 6'lı masayı topa tuttu, resti çekti: YAPAMAYACAKSINIZ!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
SON DAKİKA: HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararını verdi! Buldan: Kendi adayımızla gireceğiz...
Hakan Altun’dan yıllar sonra gelen İclal Aydın itirafı! O şarkıyı ona yazmış…
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!
Yazar Yaşar Kaplan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Acıklı güldürü
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülmeyi unuttular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA