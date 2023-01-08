Gülmeyi unuttular

Düşme hattından kaçmaya çalışan Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki maçta net fırsatlar kaçtı, puanlar paylaşıldı... Bu sonuçla iki takımın da Süper Lig’de galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekip Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. Yeni Hatay Stadı'nda oynananmaçta karşılıklı yakalanan fırsatlardeğerlendirilemeyince puan paylaşıldı. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 1 puanla teselli bulurken, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor da son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
DEMIREL ÇILDIRDI!
Maçın 57. dakikasında yaşanan pozisyon Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Ceza sahasında bomboş olan El Kaabi, kale önünde topu farklı şekilde auta yollayınca genç çalıştırıcı, yedek kulübesindeki koltukları yumrukladı.