Gülmeyi unuttular

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan iki ekip Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı.Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 1 puanla teselli bulurken, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor da son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.Maçın 57. dakikasında yaşanan pozisyon Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Ceza sahasında bomboş olan El Kaabi, kale önünde topu farklı şekilde auta yollayınca genç çalıştırıcı, yedek kulübesindeki koltukları yumrukladı.