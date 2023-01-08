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Giriş Tarihi: 8.1.2023 22:47

Manchester City kupada Chelsea'ye fark attı

AA
Manchester City kupada Chelsea’ye fark attı

Manchester City, Chelsea'yi 4-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Kupayı 6 kez müzesine götüren Manchester City, 8 şampiyonluğu bulunan Chelsea'yi konuk etti. Mahrez'in 23 ve 85 (penaltıdan), Alvarez'in 30 (penaltıdan), Foden'ın 38. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Manchester City, tur atladı. Manchester City, 4. turda Oxford-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

4. LİG EKİBİ STEVENAGE, ASTON VILLA'YI ELEDİ
İngiltere 4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Stevenage ise Premier Lig takımlarından Aston Villa'yı geçerek büyük bir sürprize imza attı. Ev sahibi Aston Villa, 33. dakikada Sanson ile öne geçti. Aston Villa'dan Dendoncker, 85. dakikada yaptığı faulle hem penaltıya sebep oldu hem de kırmızı kart gördü.

Reid'in 88. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Stevenage, Campbell'ın 90. dakikadaki golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Manchester City kupada Chelsea'ye fark attı
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