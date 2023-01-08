Modeste M’Bami’den sevenlerini üzen haber!

2000 yılında Fransa kariyerine başlayan eski Kamerunlu futbolcu Modeste M'Bami'den sevenlerini üzen bir haber geldi. 40 yaşındaki eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği açıklandı.
PSG'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Paris Saint-Germain, eski oyuncumuz Modeste M'Bami'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiştir. Kulübümüz, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor"denildi.
FUTBOL KARİYERİNİ 2016 YILINDA BİTİRDİ
M'bami futbola 2016 senesin Le Havre formasıyla veda etti. M'bami, Kamerun Milli Takımı'nın formasını ise 38 maçta forma giyerken üç de gol sevinci yaşadı.