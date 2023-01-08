Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergio Oliveira derbi tarihine geçti
Giriş Tarihi: 8.1.2023 20:17 Son Güncelleme: 8.1.2023 20:31

Sergio Oliveira derbi tarihine geçti

Sergio Oliveira derbi tarihine geçti

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Sergio Oliveira, tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Okan Buruk, forvette Barış Alper Yılmaz'a yer verdi. Buruk, MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekti. Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

OLIVEIRA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, karşılaşmanın 32. dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Opta verilerine göre; Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği ilk açılış golünü kaydeden Sergio Oliveira, lig tarihinde Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Asılırsınız oğlum!
Son dakika: Kadıköy'de liderlik derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Dev maçta ilk gol geldi...
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
Zalimlikte sınır tanımayan Kazıklı Voyvoda başından oldu
Son dakika | Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı masa HDP’ye kesenin ağzını açacak
TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergio Oliveira derbi tarihine geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA