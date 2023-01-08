Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor'un ilk transferi Bruno Peres
Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:46

Son dakika haberi: Trabzonspor'un ilk transferi Bruno Peres

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’un ilk transferi Bruno Peres

Son dakika Trabzonspor haberi: Geçen sezon nisan ayındaki Adana Demir maçında sakatlanan Brezliyalı sağ bek Bruno Peres, Başakşehir mücadelesinde sahalara dönerse, tam 266 gün sonra formasına kavuşacak.

Trabzonspor'un ara transferdeki ilk takviyesi tanıdık bir isim olacak: Bruno Peres. Geçtiğimiz sezon 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı sağ bekin iyileşme süreci de uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmemiş ve yerine Larsen transfer edilmişti. Ancak Danimarkalı oyuncudan beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde Peres'in lisansının çıkarılmasını istedi. Sambacı da bugünlerde adeta geri sayıma geçti. 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde mukavelesi çıkacak olan Peres'in, 14 Ocak'ta Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Peres tam 266 gün sonra formasına kavuşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
Asılırsınız oğlum!
Altılı masa HDP’ye kesenin ağzını açacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
Zalimlikte sınır tanımayan Kazıklı Voyvoda başından oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Antalya'da 6'lı masayı topa tuttu, resti çekti: YAPAMAYACAKSINIZ!
6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Gizli aday formülü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor'un ilk transferi Bruno Peres
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA