Trabzonspor’da Hamsik’in yerine Benjamin Andre

32 yaşında ve 1.80 boyunda olan Fransız orta saha, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Benjamin Andre'nin, Lille ile kontratının sezon sonunda bitecek olması bu transferin bitme olasılığını daha da güçlendiriyor. Bu sezon Lille'de 16 Ligue 1 maçına çıkan Benjamin Andre, 1 gol attı 2 de asist yaptı. Orta sahada agresif yapısı ve markajcı özellikleriyle tanınan Fransız futbolcu ülkesinde 'ahtapot' lakabı ile tanınıyor. Öte yandan menajerlerin, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olan Miha Zajc ve İtalya'da Fiorentina formasını giyen Giacomo Bonaventura'yı da önerdikleri ifade edildi. (Fotomaç)