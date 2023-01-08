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Giriş Tarihi: 8.1.2023 18:45 Son Güncelleme: 8.1.2023 18:52

Trabzonspor'da Hamsik'in yerine Benjamin Andre

Trabzonspor’da Hamsik’in yerine Benjamin Andre

Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Marek Hamsik'in yerine arayışlar sürüyor. Fransız basını, bordo-mavililerin Lille forması giyen Benjamin Andre'yi gündemine aldığını yazdı.

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in takımdan ayrılacağı haberleri, planları değiştirirken, yönetim alternatif arayışlarına hız verdi. Slovak yıldızın yerini, onunla eş değer bir isimle doldurmayı planlayan kurmayların, belirlenen isimlerle temasa geçtikleri öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Lille takımında oynayan orta saha futbolcusu Benjamin Andre ile temaslara başladı.

32 yaşında ve 1.80 boyunda olan Fransız orta saha, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Benjamin Andre'nin, Lille ile kontratının sezon sonunda bitecek olması bu transferin bitme olasılığını daha da güçlendiriyor. Bu sezon Lille'de 16 Ligue 1 maçına çıkan Benjamin Andre, 1 gol attı 2 de asist yaptı. Orta sahada agresif yapısı ve markajcı özellikleriyle tanınan Fransız futbolcu ülkesinde 'ahtapot' lakabı ile tanınıyor. Öte yandan menajerlerin, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olan Miha Zajc ve İtalya'da Fiorentina formasını giyen Giacomo Bonaventura'yı da önerdikleri ifade edildi. (Fotomaç)

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Trabzonspor'da Hamsik'in yerine Benjamin Andre
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