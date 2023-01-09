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Giriş Tarihi: 9.1.2023

4 puanı kapatırız

4 puanı kapatırız

F.Bahçe’nin hocası Jesus, mağlubiyetin ardından taraftara umut verdi: "Galatasaray kazandı çünkü iyi olan taraftı. Normalde yapmadığımız hataları yaptık. Dört puan fark oluştu ama bunun şampiyonlukta çok belirleyici olacağını düşünmüyorum. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum."

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından tüm sorumluluğu üzerine aldı. Deneyimli teknik adam, başkan Ali Koç başta olmak üzere kimseye suç bulunmamasını isterken şunları söyledi: "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz. Bir suçlu varsa o da benim. Kimseye suç bulamam. Kısa süre önceye kadar ligin en iyi takımıydık, şimdi rakibimiz bizi geçti. İkinci yarı takım gergindi, işler iyi gitmedi. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek. Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Transferde düşüncemiz de değişmeyecek. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim."

1
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 1.00 gol beklentisiyle oynayıp yüksek bir değer tutturdu.

24
Galatasaray maçında 69 dakika sahada kalan Diego Rossi, 24 top kaybıyla oyunun en kötüsü oldu.

381
Fenerbahçe, 381 başarılı pas istatistiğiyle bu sezonun en iyi ikinci değerini yakalamasına rağmen yenilmekten kurtulamadı.

0
Ligin en çok gol atan takımı olan sarılacivertliler, bu sezon ilk kez kendi evi Ülker Stadı'ndaki bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

17
Mücadelenin ilk yarısı 7 dakika uzadı, ikinci devre ise 10 dakika. Karşılaşma toplamda 17 dakikalık uzatma ile tamamlandı.

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