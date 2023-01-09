Ali Koç: Galatasaray’ı 6-0 yendik ama şampiyon olamadık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar geldi. İşte Koç'un sözleri: "Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız. 3-4 hafta önce 'Şampiyonluğun enbüyük favorisi Fenerbahçe' dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz. Sevabıylagünahıyla her şeyden başkansorumludur. Her düşüşün bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Taraftarımızdanözür diliyoruz. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun. 4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de şampiyonluklar gelmedi. Köprününaltından çok sular akacak. Ben teknik direktörüme ve takımıma güveniyorum."