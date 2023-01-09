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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Ali Koç: Galatasaray'ı 6-0 yendik ama şampiyon olamadık

Ali Koç: Galatasaray’ı 6-0 yendik ama şampiyon olamadık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar geldi. İşte Koç'un sözleri: "Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız. 3-4 hafta önce 'Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe' dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Her düşüşün bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun. 4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de şampiyonluklar gelmedi. Köprünün altından çok sular akacak. Ben teknik direktörüme ve takımıma güveniyorum."

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Ali Koç: Galatasaray'ı 6-0 yendik ama şampiyon olamadık
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