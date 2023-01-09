Ali Koç: Galatasaray’ı 6-0 yendik ama şampiyon olamadık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi sonrası flaş açıklamalar geldi. İşte Koç'un sözleri: "Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız. 3-4 hafta öncededirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz.Her düşüşün bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil.Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun. 4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de şampiyonluklar gelmedi.Ben teknik direktörüme ve takımıma güveniyorum."