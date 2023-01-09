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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Altay’a tepki Ferdi’ye alkış

Altay’a tepki Ferdi’ye alkış
F.Bahçe taraftarı, Kerem'in golü ile birlikte Altay'a tepkisini sert şekilde göstermeye başladı. Oliveira'nın golünde hatalı buldukları milli oyuncuyu, statta zaman zaman ıslıklayan taraftarlar, 2. gol sonrasında ise top ne zaman Altay'a gelse seslerini daha da yükseltti. Tribünlerden alkış alan tek F.Bahçeli ise Ferdi Kadıoğlu'ydu.

KANARYA 5.7 KM AZ KOŞTU!
F.Bahçe koşu mesafelerinde de G.Saray'ın gerisinde kaldı. Kanarya maç boyunca toplam 120 km koşarken zirvedeki isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu, 12.9 km koşarak takımının en iyi ismi olarak öne çıktı. G.Saraylı futbolcular ise maçı toplamda 125.7'lik koşu mesafesi ile tamamladı. Sarıkırmızılı cephede Berkan, 12.97 km ile mücadelenin de en çok mesafe kat eden ismi oldu.

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonunda tüm takımı saha ortasında topladı. G.Saraylı oyuncular sevinirken F.Bahçe cephesi ise şampiyonluk için konuşma yaptı. Jesus, futbolcularına inancını yinelerken herkes kenetlendi ve birlik olma sözü verdi.

31-45 ARASINDA İLK!
Ligde oynadığı 17 maçta 31-45 dakikalar arasında hiç gol yemeyen sarı-lacivertliler, 32. dakikada Oliveira'nın ağları sarsmasıyla bunu da yaşadı. Böylelikle filelerini hiçbir süre aralığında kapatamadı.

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Altay’a tepki Ferdi’ye alkış
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