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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Ankaragücü’nden Kayseri’ye şok

Ankaragücü’nden Kayseri’ye şok
Geçen hafta Galatasaray'a kaybeden Ankaragücü, dün sahasında geriye düştüğü maçta pes etmedi ve Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 15. dakikada Cardoso'nun golüyle üzülen Başkent temsilcisi, 38. dakikada Ali Sowe ile beraberliği yakaladı. 63. dakikada ise Sowe'un pasında Emre Kılınç ağları sarsarak sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Ömer Erdoğan'ın ekibi, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirirken, Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un mağlubiyet serisi 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 19'a yükseltirken Kayserispor 23 puanda kaldı.

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Ankaragücü'ne 7 puan kazandıran Ali Sowe (5 gol-2 asist), sarılacivertli ekibin galip geldiği beş maçta da en az bir golde pay sahibi oldu.

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Ankaragücü’nden Kayseri’ye şok
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