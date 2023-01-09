Ankaragücü’nden Kayseri’ye şok

Geçen hafta Galatasaray'a kaybeden Ankaragücü, dün sahasında geriye düştüğü maçta pes etmedi ve Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 15. dakikada'nun golüyle üzülen Başkent temsilcisi, 38. dakikadaile beraberliği yakaladı. 63. dakikada ise'un pasındaağları sarsarak sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi. Ömer Erdoğan'ın ekibi, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirirken, Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un mağlubiyet serisi 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 19'a yükseltirken Kayserispor 23 puanda kaldı.Ankaragücü'ne 7 puan kazandıran Ali Sowe (5 gol-2 asist), sarılacivertli ekibin galip geldiği beş maçta da en az bir golde pay sahibi oldu.