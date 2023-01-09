Aslan 7 bitirdi

Dünya Kupası arasında sakatlık yaşayan ve tedavisi tamamlanmasına rağmen Ankaragücü maçında kadroya alınmayan Mauro İcardi, bir döndü pir döndü. 76'da Barış Alper'in yerine giren Arjantinli, iki dakika sonra Kerem'e asist yaptı. 100. dakikada skoru ilan etti. Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Önemli olan oynayabilmemdi. Sonradan da olsa girdiğim için mutluyum. Gol atmayı normal karşılıyorum. Bir forvet olarak benim görevim bu."Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü Kadıköy'de attı. Maç sonrası, "Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Saha içi, dışı hep birlikteyiz. Daha iyi olmak için birbirimizi itiyoruz. Bu galibiyetin özeti takımdaşlık. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Burada olmayan ama kendilerini hissettiğimiz taraftarlarımıza armağan olsun. Bu maçı kazanan şampiyon olacak diye bir şey yok. Uzun bir maraton ama kazanmak güzel" diye konuştu.G.Saray, en son 15 Ekim 2022'de Süper Lig mücadelesinde Kayserispor'a deplasmanda 2-1 yenilmiş, sonrasında kupa ve ligde çıktığı 10 maçta bileği bükülmemişti. (9G-1B).Hafta içinde sarı kart cezalısı olduğu için Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyen Sergio Oliveira golle döndü.Ligde 2. kez ağları havalandıran Oliveira tek golünü 16 Eylül'de Konyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada atmıştı.Galatasaray'ın Süper Lig'in en az gol yiyen (13) takımı olmasında başrolü oynayan Muslera, dün yine sahnedeydi. Bu sezon sadece İstanbulspor karşılaşmasında eldivenleri Okan Kocuk'a bıraktı. 12 gol yiyen Uruguaylı dün kalesine gelenG.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e bir pozisyon için itirazda bulundu. Bunun üzerine hakem sarı kartını çıkardı. Sınırı aşarak cezalı duruma düşen 35 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.