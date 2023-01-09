Aslan 7 bitirdi

Galatasaray lider gittiği Kadıköy'den lider döndü. 14'te Abdülkerim, 16'da Kerem'in ağlara gönderdiği toplar ofsayt gerekçesiyle, gol değeri kazanmazken, Aslan'ın yüzünü 32'de Oliveira güldürdü. F.Bahçe'nin beraberlik için yüklendiği dakikalarda Kerem sahneye çıktı. Bu golün asistini yapan İcardi, 100. dakikada skoru ilan etti. İrfan Can 86'da kırmızı gördü. Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe ile puan farkını 4'e çıkarıp koltuğa iyice kuruldu
KALDIĞI YERDEN
Dünya Kupası arasında sakatlık yaşayan ve tedavisi tamamlanmasına rağmen Ankaragücü maçında kadroya alınmayan Mauro İcardi, bir döndü pir döndü. 76'da Barış Alper'in yerine giren Arjantinli, iki dakika sonra Kerem'e asist yaptı. 100. dakikada skoru ilan etti. Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Önemli olan oynayabilmemdi. Sonradan da olsa girdiğim için mutluyum. Gol atmayı normal karşılıyorum. Bir forvet olarak benim görevim bu."
TAKIMDAŞLIK KAZANDI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü Kadıköy'de attı. Maç sonrası, "Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Saha içi, dışı hep birlikteyiz. Daha iyi olmak için birbirimizi itiyoruz. Bu galibiyetin özeti takımdaşlık. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Burada olmayan ama kendilerini hissettiğimiz taraftarlarımıza armağan olsun. Bu maçı kazanan şampiyon olacak diye bir şey yok. Uzun bir maraton ama kazanmak güzel" diye konuştu.
SERİSİ TAÇLANDITAÇLANDI
G.Saray, en son 15 Ekim 2022'de Süper Lig mücadelesinde Kayserispor'a deplasmanda 2-1 yenilmiş, sonrasında kupa ve ligde çıktığı 10 maçta bileği bükülmemişti. (9G-1B).
KADIKÖY'DE TARİHE GEÇEN PORTEKİZLİ
Hafta içinde sarı kart cezalısı olduğu için Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyen Sergio Oliveira golle döndü. 30 yaşındaki oyuncu,Fenerbahçe'nin bu sezon SüperLig'de iç sahada yediği ilk açılış golünükaydederken, Galatasaray formasıylasarı-lacivertli ekibe gol atanilk Portekizli oyuncu oldu. Ligde 2. kez ağları havalandıran Oliveira tek golünü 16 Eylül'de Konyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada atmıştı.
MUSLERA DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray'ın Süper Lig'in en az gol yiyen (13) takımı olmasında başrolü oynayan Muslera, dün yine sahnedeydi. Bu sezon sadece İstanbulspor karşılaşmasında eldivenleri Okan Kocuk'a bıraktı. 12 gol yiyen Uruguaylı dün kalesine gelen 5 şuttada başarılıydı. Yüzde 100başarı oranı sağladı. 1ortayı da yakaladı.
MERTENS SINIRI AŞTI
G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e bir pozisyon için itirazda bulundu. Bunun üzerine hakem sarı kartını çıkardı. Sınırı aşarak cezalı duruma düşen 35 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.