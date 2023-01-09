Bedavaya vermeyiz

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçındaki gol sevinciyle taraftara veda eden Wout Weghorst'a durumu sordu. Hollandalı futbolcu," karşılığını verdi. Yıldız oyuncunun, Manchester United ile çok ciddi bir şekilde masada olduğu öğrenildi. İngilizler'in, Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu Weghorst'la doldurmayı planladığı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak "dediği kaydedildi.Golcü oyuncunun ayrıca Almanya ve İtalya'dan teklifler aldığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ise bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesini feshetmek için bir forvet alabilecek kadar parayı kasasına koymayı hedefliyor.Ancak Kartal bunu yeterli görmüyor. Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılığına onay vermek için Burnley'in alacağı bonservis bedelinden pay talep etti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin bugün İstanbul'a gelip Beşiktaş ile görüşeceği öğrenildi.Beşiktaş'ın Weghorst'un yerine düşündüğü isimlerin başında eski futbolcusu Vincent Aboubakar geliyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla temasa geçmek için kulübü Al Nassr'la sözleşme feshi görüşmelerini tamamlamasını bekliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Aboubakar'a 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık mukavele ve sezon başına 2-2.5 milyon Euro civarında bir rakam önermeyi planladığı öğrenildi. Ancak Kamerunlu yıldıza çok sayıda yüksek bedelli kontrat teklifi olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali son derece zor gözüküyor.Kulüp kariyeri boyunca 351 resmi maça çıkan Wincent Aboubakar, 138 gol atıp 48 asist yaptı. Kamerunlu yıldız, Beşiktaş'ta ise 67 karşılaşmada 35 gol ve 9 asistle oynadı.Oynayan futbolcular da dahil takımdan ayrılabilecek isimler olabileceğini birçok kez dile getiren Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası Dele Alli ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Deneyimli hocanınsözleri İngiliz yıldızı gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuyu devre arasında göndermek için çalışma içinde olduğu ileri sürüldü.Takımları hem sahada hem de simgesel olarak taşıyan oyuncular vardır. Weghorst kısa sürede Beşiktaş'ta bu bayrağı aldı. Sahaya yalnızca yeteneğini değil yüreğini, cesaretini, isteğini ve samimiyetini yansıttı.İşin diğer tarafı sahadaki etkinliği. Topu ceza sahasına indirdiğinizde topla buluşsa da buluşmasa da ceza sahası etkinliği yaratan bir oyuncu. Gol becerileri de çok yüksek. Beşiktaş'a hava toplarında da ekstra bir üstünlük sağlıyor. Yaptıklarının yanında beraber oynadığı çevresindeki futbolculara da büyük bir fayda sağlıyor. Onları işler hale getiriyor.Ayrılması durumunda Beşiktaş'ta büyük bir boşluk yaratacaktır. Sahadaki önemli eksikliğinin yanında Beşiktaş taraftarının gönlünde de büyük bir boşluk oluşturacaktır.Dünya Kupası'nın kasım-aralık'ta oynanması birçok oyuncuyu vitrine çıkardı. Weghorst da bunlardan birisi. Bu transfer hamlesini Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılığının artçı sarsıntıları olarak görebiliriz. Domino etkisi, transferi hareketlendirir. Bir taş yerinden oynadı ve doğan o boşluğa United futbolcu arıyor.İngilizlerin teknik direktörünün vatandaşı Ten Hag olmasının, vedasını hızlandırdığı ortada. Beşiktaş için önemli bir kayıp. Weghorst sadece gol ve asistleriyle değil güçlü fiziği ve takım oyununa katkısıyla da kendini aratacak. Elbette hayat devam ediyor.Ancak son şampiyonlukta sakatlık ya da sakatlık bahanesiyle ortadan kaybolmuş olmasını da Beşiktaş tribünleri unutmadı.Dünya Kupası'nda attığı goller, Messi ile yaşadığı polemik onu dünyanın en fark edilir golcülerinden birisi yaptı. Bu nedenle tekliflerin gelmesi bekleniyordu. Bu saatten sonra menajerler ve para konuşacak.Geçmişte Sosa, 'Beni Milan istiyor, 4 milyon Euro bonservis ödüyorlar, gidiyorum" tavrı sonrası altyapıya gönderilmiş, "Senin uygun gördüğün rakamı değil, bizim istediğimiz rakamı ödersin ya da süreni altyapıda doldurursun" resti sonrası Beşiktaş 8.5 milyon Euro kazanmıştı. Beşiktaş'ın golcü harici ayrıca bir sağ bek, sol bek, stoper ve orta sahaya ihtiyacı var. Weghorst'tan gelen para da bu transferlerde can suyu olacak. Bu nedenle nitelikli olmalı.