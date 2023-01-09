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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Bedavaya vermeyiz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bedavaya vermeyiz

M. United, Weghorst’un 2.8 milyon Euro’luk maaşını önerdi ama Kartal bunu yeterli bulmadı. Beşiktaş, Hollandalı yıldızın kulübü Burnley'den de bonservis bedelinden pay talep etti. Siyah-beyazlı yönetim, buradan gelecek parayla golcü transferi yapmayı planlıyor

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçındaki gol sevinciyle taraftara veda eden Wout Weghorst'a durumu sordu. Hollandalı futbolcu, "Reddedemeyeceğim teklifler var. Bu sebeple önüme gelen fırsatı değerlendirmek istiyorum. Menajerim İstanbul'a gelecek. Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz" karşılığını verdi. Yıldız oyuncunun, Manchester United ile çok ciddi bir şekilde masada olduğu öğrenildi. İngilizler'in, Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu Weghorst'la doldurmayı planladığı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak "Seni takımımda görmek istiyorum" dediği kaydedildi.

MENAJERİ BUGÜN GELİYOR
Golcü oyuncunun ayrıca Almanya ve İtalya'dan teklifler aldığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ise bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesini feshetmek için bir forvet alabilecek kadar parayı kasasına koymayı hedefliyor. Manchester United, Burnley'le bonservis pazarlığını yaparken Beşiktaş'a da oyuncunun yıllık 2.8 milyon Euro olan maaşını ödemeyi taahhüt etti. Ancak Kartal bunu yeterli görmüyor. Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılığına onay vermek için Burnley'in alacağı bonservis bedelinden pay talep etti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin bugün İstanbul'a gelip Beşiktaş ile görüşeceği öğrenildi.

ABOUBAKAR İŞİ ÇOK ZOR!
Beşiktaş'ın Weghorst'un yerine düşündüğü isimlerin başında eski futbolcusu Vincent Aboubakar geliyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla temasa geçmek için kulübü Al Nassr'la sözleşme feshi görüşmelerini tamamlamasını bekliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Aboubakar'a 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık mukavele ve sezon başına 2-2.5 milyon Euro civarında bir rakam önermeyi planladığı öğrenildi. Ancak Kamerunlu yıldıza çok sayıda yüksek bedelli kontrat teklifi olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali son derece zor gözüküyor.

138 GOL, 48 ASİST
Kulüp kariyeri boyunca 351 resmi maça çıkan Wincent Aboubakar, 138 gol atıp 48 asist yaptı. Kamerunlu yıldız, Beşiktaş'ta ise 67 karşılaşmada 35 gol ve 9 asistle oynadı.

ŞENOL GÜNEŞ DELE ALLİ'Yİ SİLDİ
Oynayan futbolcular da dahil takımdan ayrılabilecek isimler olabileceğini birçok kez dile getiren Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası Dele Alli ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Deneyimli hocanın "Dele Alli'de ısrar ettim, seyirciden de kabul görmeyince bu savaşı verebilir mi, bana zor geldi" sözleri İngiliz yıldızı gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuyu devre arasında göndermek için çalışma içinde olduğu ileri sürüldü.

GÜNÜN SORUSU
Weghorst, %90 ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılıyor. Hollandalının yokluğu siyah-beyazlı takımı nasıl etkiler?

ALİ GÜLTİKEN
Yokluğu büyük boşluk yaratacak
Takımları hem sahada hem de simgesel olarak taşıyan oyuncular vardır. Weghorst kısa sürede Beşiktaş'ta bu bayrağı aldı. Sahaya yalnızca yeteneğini değil yüreğini, cesaretini, isteğini ve samimiyetini yansıttı. Bu da Beşiktaş taraftarında büyük bir karşılık buldu. İşin diğer tarafı sahadaki etkinliği. Topu ceza sahasına indirdiğinizde topla buluşsa da buluşmasa da ceza sahası etkinliği yaratan bir oyuncu. Gol becerileri de çok yüksek. Beşiktaş'a hava toplarında da ekstra bir üstünlük sağlıyor. Yaptıklarının yanında beraber oynadığı çevresindeki futbolculara da büyük bir fayda sağlıyor. Onları işler hale getiriyor. Bu tariflere baktığımızda Beşiktaş adına ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz. Ayrılması durumunda Beşiktaş'ta büyük bir boşluk yaratacaktır. Sahadaki önemli eksikliğinin yanında Beşiktaş taraftarının gönlünde de büyük bir boşluk oluşturacaktır.

BÜLENT TİMURLENK
Sadece golcüden ibaret değil
Dünya Kupası'nın kasım-aralık'ta oynanması birçok oyuncuyu vitrine çıkardı. Weghorst da bunlardan birisi. Bu transfer hamlesini Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılığının artçı sarsıntıları olarak görebiliriz. Domino etkisi, transferi hareketlendirir. Bir taş yerinden oynadı ve doğan o boşluğa United futbolcu arıyor. Weghorst, ManU'nun birinci golcüsü olabilecek seviyede hiç olmadı. İngilizlerin teknik direktörünün vatandaşı Ten Hag olmasının, vedasını hızlandırdığı ortada. Beşiktaş için önemli bir kayıp. Weghorst sadece gol ve asistleriyle değil güçlü fiziği ve takım oyununa katkısıyla da kendini aratacak. Elbette hayat devam ediyor. Ronaldo yüzünden kontratını kaybeden Aboubakar, eski kulübü Beşiktaş'a dönebilir. Ancak son şampiyonlukta sakatlık ya da sakatlık bahanesiyle ortadan kaybolmuş olmasını da Beşiktaş tribünleri unutmadı.

FATİH DOĞAN
Gelecek para nitelikli olmalı
Dünya Kupası'nda attığı goller, Messi ile yaşadığı polemik onu dünyanın en fark edilir golcülerinden birisi yaptı. Bu nedenle tekliflerin gelmesi bekleniyordu. Bu saatten sonra menajerler ve para konuşacak. Eğer Manchester United gibi büyük takım talipse takımı Burnley, 6 ay daha sözleşmesi bulunan Beşiktaş'a bir bedel ödemek zorunda. Geçmişte Sosa, 'Beni Milan istiyor, 4 milyon Euro bonservis ödüyorlar, gidiyorum" tavrı sonrası altyapıya gönderilmiş, "Senin uygun gördüğün rakamı değil, bizim istediğimiz rakamı ödersin ya da süreni altyapıda doldurursun" resti sonrası Beşiktaş 8.5 milyon Euro kazanmıştı. Beşiktaş'ın golcü harici ayrıca bir sağ bek, sol bek, stoper ve orta sahaya ihtiyacı var. Weghorst'tan gelen para da bu transferlerde can suyu olacak. Bu nedenle nitelikli olmalı.

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