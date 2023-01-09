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Giriş Tarihi: 9.1.2023 16:49 Son Güncelleme: 9.1.2023 16:57

Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması: "Oyuncunun 2.5 milyon Euro'ya..."

Beşiktaş’tan Wout Weghorst açıklaması: Oyuncunun 2.5 milyon Euro’ya...

Kasımpaşa maçınd attığı golden sonra takımdan ayrılacağı iddia edilen Wout Weghorst için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı camia, Hollandalı oyuncunun transferiyle ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara veda eden görüntüler vermişti. Daha sonra Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

"GERÇEK DIŞIDIR"

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz.

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Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması: "Oyuncunun 2.5 milyon Euro'ya..."
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