Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması: "Oyuncunun 2.5 milyon Euro'ya..."

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara veda eden görüntüler vermişti. Daha sonra Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.
"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.
"GERÇEK DIŞIDIR"
Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.
Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz.