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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Bizi şampiyonluğa götürecek

MEHMET ÖZCAN
Bizi şampiyonluğa götürecek

Buruk, takıma ve taraftara teşekkür edip, “İşimizi ve Galatasaray’ı seviyoruz, bu bizi şampiyonluğa götürecek” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, net galibiyet sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Maç genelinde üstün olan taraftık. Önde baskıya karşılık verdik. Rakibi hataya zorladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum ama taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi uğurlamak için Florya'ya geldiler. Onların enerjisini görmek çok değerliydi. Üst üste 7. galibiyet önemli. En çok deplasman oynayan takımız, bu da önemli. Şimdiden Hatay maçını düşünmeye başladık."

KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU
Buruk, şampiyonluk yarışı için, "İşimizi ve Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncular burayı seviyor, başkanımızı seviyoruz. Sadece oyuncu değil insan olarak da hepsi çok iyi ve değerli isimler. İnanıyorum ki bu bizi şampiyonluğa götürecek" dedi. Sakatlıktan dönen İcardi'ye de övgü yağdırdı: "Oyunun hikâyesi ona uydu. O da bir gol bir asistle kalitesini ortaya koydu."

DERBİ CANAVARI!
Galatasaray'ın 49 yaşındaki hocası Okan Buruk bu sezon büyük maçlara ağırlığını koydu. Trabzonspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş'ı, Aslantepe'de 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi ise Kadıköy'de 3-0'la geçti.

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