Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, net galibiyet sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:Oyuncularıma teşekkür ediyorum ama taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum.Üst üste 7. galibiyet önemli. En çok deplasman oynayan takımız, bu da önemli. Şimdiden Hatay maçını düşünmeye başladık."Buruk, şampiyonluk yarışı için, "İşimizi ve Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncular burayı seviyor, başkanımızı seviyoruz. Sadece oyuncu değil insan olarak da hepsi çok iyi ve değerli isimler. İnanıyorum ki bu bizi şampiyonluğa götürecek" dedi. Sakatlıktan dönen İcardi'ye de övgü yağdırdı:Galatasaray'ın 49 yaşındaki hocası Okan Buruk bu sezon büyük maçlara ağırlığını koydu.deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen sarı-kırmızılı teknik adam,Aslantepe'de 2-1 yendi,ise Kadıköy'de 3-0'la geçti.