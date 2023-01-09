Hamit Altıntop’tan VAR kayıtları açıklaması! ’Mahremiyetimizi gösterdik’

Bu yıl 9-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da ikincisi düzenlenen Winter League Convention organizasyonuna katılmak için şehre gelen TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruya Hamit Altıntop, "Bu müsabakaların sadece saha içi değil, saha dışı değeri de çok çok yüksek. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Futbol adına güzel şeyler vardı. Baktığınızda Türk oyuncuların kendilerine özgüveni olsun, futbol gelişimi anlamında, yaş ortalama anlamında iyi bir yolda olduğunun dün de bir ispatıydı. Bizim için maç çok güzel ve değerliydi. Hakemimizin de çok iyi olması kıymetliydi. Hepsi birbirine bağlı paydaşlardan bahsediyoruz. Ama hayallerimize çok uzağız. Bunu da kabul etmemiz lazım. Çünkü, beklediklerimiz ve uyguladıklarımız veya şu anda mevcut durum, ister istemez birbiriyle uyuşmuyor" dedi.

'SÜPER LİG'DE İYİ OLACAK TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZ GÖREV ALIYOR'

Süper Lig'de iyi olacak teknik direktörlerin görev aldığını kaydeden Altıntop, "Yeni nesilden bahsettiğimizde bu tek tarafa çekilebiliyor. Bu yanlış anlaşılmaya da sebep oluyor. Biz iyi teknik direktörlerden bahsediyoruz. Tabi ki yeni nesilde dinamik olan, yeniliklere açık olan, kendini geliştirmek isteyen, doğru mesai harcayan arkadaşlara baktığımızda, Türk futbolunun uzun vadeli daha verimlilik sağlayabileceğine inanıyorum. Süper Lig'de iyi olacak teknik direktörlerimiz görev alıyor. Çok da renk kattıklarına inanıyorum" dedi.

'VAR KAYITLARINI AÇIKLAYARAK MAHREMİYETİMİZİ GÖSTERDİK'

Altıntop, geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında yaşanan hakem hatalarının ardından 'VAR' kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili gelen soruya, VAR kayıtlarını açıklayarak mahremiyetlerini gösterdiklerini söyledi.

Hamit Altıntop, "TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile belirlediğimiz ana başlıklar vardı. Şeffaflık, adil olmak, rekabetçi olmak, diğer ülkelere karşı ligin iyi olması gerektiğinden bahsettik ve eğitime önem vermek. Biz 'VAR' detaylarını paylaşmakla aslında mahremiyetimizi gösterdik. İnsanların bunun farkında olması gerekiyor. Yani ne kadar şeffaf olduğumuzu, ne kadar ciddi olduğumuzu, ne kadar gayret içinde olduğumuzun altını çizmek için bunu yaptık. Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok veya ön plana çıkarma söz konusu olamaz. Bunun bir istisna olduğunu zaten TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi söyledi. İlk başta hakemlerimize sahip çıkmıyormuş gibi görünebilir, aksine ilk günden itibaren ne kadar değerli olduklarını, ne kadar önemli olduklarını, bu oyunun çok önemli paydaşlarından biri olduklarını, onlara sahip çıkmamız gerektiğinin altını her zaman çizerek söylüyoruz" dedi.

'BAZEN BİR ADIM GERİYE ATMAK, 3 ADIM İLERİYE ATMAKTAN İYİDİR'

Türk takımlarının bu sene Avrupa'daki başarısı sorulan Altıntop, "Ben her zaman şunu savunurum. Bazen bir adım geriye atmak, üç adım ileriye atmaktan daha iyidir. Biz son senelerde Şampiyonlar Ligi'nde hezimete uğradık. Kulüplerimiz maalesef hiç iyi sonuç alamadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin bir alt ligi olan Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynuyoruz. Birden hava da değişiyor, sonuçlar da iyi oluyor. Oyuncuların özgüvenlerine de dokunabiliyoruz. Gelişmelerini motive edebiliyoruz. Bu adım ilk başta olumsuz görünür ama ne kadar olumlu olabileceğini gösteriyor. Tabi ki yine Şampiyonlar Ligi, tabi ki UEFA ve FIFA'da ilk 10'a girmek ama doğru analizler, doğru tespitler ve hayal ettiğimiz, istikrarlı şekilde isimler üzerine değil, sistem üzerine gitme hayalini de güçlendirmek için çok kararlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.