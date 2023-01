İcardi’ye 15 dakika yeter

Ezeli rakip Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, derbi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Önemli eksikleri olmasına rağmen kazandıklarını kaydeden Başkan Özbek,dedi.Sakatlıktan dönen İcardi'nin bir gol, bir asist kaydetmesine de vurgu yapan Galatasaray Başkanı,diye konuştu.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir kararla ilk 11'de Gomis ve İcardi yerine forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Gustavo Henrique ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldı. Fenerbahçeli oyuncunun gözünün altına bastığı genç futbolcu, yüzünde bantla oynadı. 76. dakikada yerini İcardi'ye bırakan Barış Alper, sahada kaldığı süre boyunca 2 şutta bir isabet bulurken, girdiği 18 ikili mücadelenin 6'sında başarılı oldu.Galatasaray taraftarının en çok sevdiği eski oyuncularından biri olan Felipe Melo, dünkü derbide yine gündem oldu. Şu anda Fluminense'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, sosyal medyada Kadıköy'deki karşılaşmayı televizyondan izlediği anları paylaşırken, 'Fener ağlama' hareketi yapıp kahkahalar atarken, "En büyük Cimbom" diye bağırdı. Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarlardan yüzlerce beğeni aldı.F.Bahçe'nin açtığı dev 'Our City Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartı sonrası Galatasaray, maçın ardından İngilizce hesabının adını 'Rulers of the City' (Şehrin kural koyucuları) olarak değiştirdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.