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Giriş Tarihi: 9.1.2023

İcardi’ye 15 dakika yeter

MEHMET ÖZCAN
İcardi’ye 15 dakika yeter

G.Saray Başkanı Özbek’ten Arjantinli yıldıza övgü: “İcardi 1 gol, 1 asist ile oynadı. Demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor… İnşallah Galatasaray şov devam edecek. Mayısta taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız.”

Ezeli rakip Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, derbi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Önemli eksikleri olmasına rağmen kazandıklarını kaydeden Başkan Özbek, "Güzel bir maç oldu, eksiklerimiz çoktu. Buna rağmen iyi oynadık. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Hem teknik kadroyu hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar. İnşallah Galatasaray şov devam edecek, mayıs ayında taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.
Sakatlıktan dönen İcardi'nin bir gol, bir asist kaydetmesine de vurgu yapan Galatasaray Başkanı, "Çok başarılı bir oyuncu. Attığı golün bir emsali var mı? Çok nadir görülen gollerden birini attı. Demek ki İcardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor" diye konuştu.



BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir kararla ilk 11'de Gomis ve İcardi yerine forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Gustavo Henrique ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldı. Fenerbahçeli oyuncunun gözünün altına bastığı genç futbolcu, yüzünde bantla oynadı. 76. dakikada yerini İcardi'ye bırakan Barış Alper, sahada kaldığı süre boyunca 2 şutta bir isabet bulurken, girdiği 18 ikili mücadelenin 6'sında başarılı oldu.



FELİPE MELO SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Galatasaray taraftarının en çok sevdiği eski oyuncularından biri olan Felipe Melo, dünkü derbide yine gündem oldu. Şu anda Fluminense'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, sosyal medyada Kadıköy'deki karşılaşmayı televizyondan izlediği anları paylaşırken, 'Fener ağlama' hareketi yapıp kahkahalar atarken, "En büyük Cimbom" diye bağırdı. Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarlardan yüzlerce beğeni aldı.



İNCE GÖNDERME
F.Bahçe'nin açtığı dev 'Our City Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartı sonrası Galatasaray, maçın ardından İngilizce hesabının adını 'Rulers of the City' (Şehrin kural koyucuları) olarak değiştirdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.

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İcardi’ye 15 dakika yeter
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