İcardi’ye 15 dakika yeter

G.Saray Başkanı Özbek’ten Arjantinli yıldıza övgü: “İcardi 1 gol, 1 asist ile oynadı. Demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor… İnşallah Galatasaray şov devam edecek. Mayısta taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız.”
Ezeli rakip Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, derbi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Önemli eksikleri olmasına rağmen kazandıklarını kaydeden Başkan Özbek, "Güzel bir maç oldu, eksiklerimiz çoktu. Bunarağmen iyi oynadık. Her hafta üzerine koyarakgidiyoruz. Hem teknik kadroyu hem de oyuncularımızıtebrik ediyorum. 5 tane attık, 3'ünüsaydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı.Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundansonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyiyaparlar. İnşallah Galatasaray şov devamedecek, mayıs ayında taraftarımızla şampiyonluğukutlayacağız" dedi.
Sakatlıktan dönen İcardi'nin bir gol, bir asist kaydetmesine de vurgu yapan Galatasaray Başkanı, "Çok başarılı bir oyuncu.Attığı golün bir emsali var mı? Çoknadir görülen gollerden birini attı.Demek ki İcardi'nin 90 dakikayaihtiyacı yok, 15 dakikada işinigörebiliyor" diye konuştu.
BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir kararla ilk 11'de Gomis ve İcardi yerine forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Gustavo Henrique ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldı. Fenerbahçeli oyuncunun gözünün altına bastığı genç futbolcu, yüzünde bantla oynadı. 76. dakikada yerini İcardi'ye bırakan Barış Alper, sahada kaldığı süre boyunca 2 şutta bir isabet bulurken, girdiği 18 ikili mücadelenin 6'sında başarılı oldu.
FELİPE MELO SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Galatasaray taraftarının en çok sevdiği eski oyuncularından biri olan Felipe Melo, dünkü derbide yine gündem oldu. Şu anda Fluminense'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, sosyal medyada Kadıköy'deki karşılaşmayı televizyondan izlediği anları paylaşırken, 'Fener ağlama' hareketi yapıp kahkahalar atarken, "En büyük Cimbom" diye bağırdı. Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarlardan yüzlerce beğeni aldı.
İNCE GÖNDERME
F.Bahçe'nin açtığı dev 'Our City Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartı sonrası Galatasaray, maçın ardından İngilizce hesabının adını 'Rulers of the City' (Şehrin kural koyucuları) olarak değiştirdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosuna ithafen 2 yıldız ve 3 gollü galibiyet nedeniyle 3 futbol topu koydu.