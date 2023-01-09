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Giriş Tarihi: 9.1.2023

İzmir’de hazırlık karşılaşması kavga yüzünden yarıda kaldı

İzmir’de hazırlık karşılaşması kavga yüzünden yarıda kaldı
Spor Toto 1. Lig'deki Altay-Göztepe maçında çıkan olayların yankısı hâlâ sürerken İzmir'den yine bir olay haberi geldi, üstelik hazırlık maçında... Karşıyaka ile Bergama Belediyespor arasında oynanan özel maçın 30. dakikasında Bergamalı oyuncular ve Karşıyaka'nın teknik heyeti arasında gerilim yaşandı. İki taraf arasında çıkan tartışmalar kavgaya dönüşürken, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan müsabakada Bergama sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Mücadelenin ardından Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

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İzmir’de hazırlık karşılaşması kavga yüzünden yarıda kaldı
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