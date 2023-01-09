İzmir’de hazırlık karşılaşması kavga yüzünden yarıda kaldı

Spor Toto 1. Lig'deki Altay-Göztepe maçında çıkan olayların yankısı hâlâ sürerken İzmir'den yine bir olay haberi geldi, üstelik hazırlık maçında... Karşıyaka ile Bergama Belediyespor arasında oynanan özel maçın 30. dakikasındaİki taraf arasında çıkan tartışmalar kavgaya dönüşürken, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan müsabakada Bergama sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Mücadelenin ardından Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.