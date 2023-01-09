Kanarya yine kızardı

Sarı-lacıvertliler bu sezon 5. kez kırmızı kart gördü. 86'da Dubois'e yaptığı hareketin ardından VAR uyarısı ile hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi.Kırmızı sonrası İrfan Can direkt soyunma odasının yolunu tuttu.Ezeli rekabetteki son 11 maçta toplam 9 kırmızı kart çıktı. F.Bahçe 6 kez eksik kalırken, G.Saray ise 3 kez maçı 11 kişi tamamlayamadı.78'de Aslan, İcardi-Kerem iş birliğinde ağları bulurken, pozisyon uzun süre VAR'da incelendi. 4 dakikalık ofsayt incelemesinin ardından gol kararı çıktı.Maçın ilk yarısında Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz bir pozisyon sırasında birbirine girdi. G.Saray hücumunda iki oyuncu mücadele ederken yerde kalan futbolcular sarmaş dolaş oldu ve sonrasında itişti.