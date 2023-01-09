Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya yine kızardı
Giriş Tarihi: 9.1.2023

Kanarya yine kızardı

Kanarya yine kızardı
Sarı-lacıvertliler bu sezon 5. kez kırmızı kart gördü. 86'da Dubois'e yaptığı hareketin ardından VAR uyarısı ile hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, sonrasında kırmızı kartını İrfan Can'a gösterdi. Kırmızı sonrası İrfan Can direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

6
Ezeli rekabetteki son 11 maçta toplam 9 kırmızı kart çıktı. F.Bahçe 6 kez eksik kalırken, G.Saray ise 3 kez maçı 11 kişi tamamlayamadı.



GOLE 4 DAKİKA İNCELEME
78'de Aslan, İcardi-Kerem iş birliğinde ağları bulurken, pozisyon uzun süre VAR'da incelendi. 4 dakikalık ofsayt incelemesinin ardından gol kararı çıktı. Sarı-kırmızılıların iki golü mücadelenin ilk yarısında VAR'dan gelen ofsayt kararı nedeniyle iptal edilmişti.



KADIKÖY GÜREŞİ
Maçın ilk yarısında Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz bir pozisyon sırasında birbirine girdi. G.Saray hücumunda iki oyuncu mücadele ederken yerde kalan futbolcular sarmaş dolaş oldu ve sonrasında itişti. Hakem, F.Bahçe lehine faul kararı verirken iki isim de kart görmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Kadıköy'de Aslan, Fenerbahçe'yi avladı! Galatasaray, 3 golle zirvede farkı açtı...
Asılırsınız oğlum!
Hamdi Alkan kızı Zeynep’i Survivor’a uğurladı! "En zor vedalardan biri"
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Çin'de 3 yıl sonra bir ilk! Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını açtı
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
Zalimlikte sınır tanımayan Kazıklı Voyvoda başından oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya yine kızardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA