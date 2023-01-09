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Giriş Tarihi: 9.1.2023 13:52 Son Güncelleme: 9.1.2023 14:04

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Braga'nın Tormena için istediği rakam Beşiktaş'ı şoke etti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Braga’nın Tormena için istediği rakam Beşiktaş’ı şoke etti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başladığı Brezilyalı stoper Vitor Tormena için Braga’nın istediği bonservis bedeli şoke etkisi yarattı.

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sağ stoper katmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp, Braga'ya Vitor Tormena için 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak aldığı cevapla adeta şoke oldu.

Portekizliler, 27 yaşındaki Brezilyalı stopere karşılık 8 milyon Euro talep etti. Beşiktaş yönetimi ise rakamı 500 bin Euro artırarak 3 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca Serdar Saatçı'nın sezon başı transferinden doğan 1.5 milyon Euro'luk bonservisinden kalan alacaklarını da pazarlık masasına dahil etti.

Buna rağmen taraflar arasında ciddi rakamsal farklılıklar olduğu belirtildi. Kartal'ın listesinde Tormena dışında üç isim daha bulunuyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Braga'nın Tormena için istediği rakam Beşiktaş'ı şoke etti!
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