Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 9.1.2023 19:02 Son Güncelleme: 9.1.2023 19:05

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ALANYASPOR:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 13. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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