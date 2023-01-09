Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor seri peşinde
Giriş Tarihi: 9.1.2023

Trabzonspor seri peşinde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor seri peşinde
Süper Lig'de geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan Trabzonspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu toparlamayı planlıyor. Oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Şu ana kadar ligde ciddi bir zaman kaybımız oldu ve toparlanmamız gerekiyor. Seri galibiyetler almak zorundayız" dedi. Bu arada Trabzonspor'da Hugo ve Bartra sarı kart sınırında bulunuyor.

100
En son 8. haftada Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Trabzonspor, Alanya karşısında 100 gün sonra deplasmanda kazanmayı hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Kadıköy'de Aslan, Fenerbahçe'yi avladı! Galatasaray, 3 golle zirvede farkı açtı...
Hamdi Alkan kızı Zeynep’i Survivor’a uğurladı! "En zor vedalardan biri"
Asılırsınız oğlum!
Son dakika | Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
Çin'de 3 yıl sonra bir ilk! Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını açtı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor seri peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA