Trabzonspor seri peşinde

Süper Lig'de geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan Trabzonspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu toparlamayı planlıyor. Oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı,dedi. Bu arada Trabzonspor'da Hugo ve Bartra sarı kart sınırında bulunuyor.En son 8. haftada Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Trabzonspor, Alanya karşısında 100 gün sonra deplasmanda kazanmayı hedefliyor.