Ümraniye Giresun’da hayat buldu

Düşme hattındaki HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u tek golle geçerek çıkışını sürdürdü. İlk yarıda karşılıklı yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince takımlar soyunma odasına golsüz gitti. İkinci yarıda etkisini artıran İstanbul ekibinde 83. dakikada Antonio Mrsic, ağları sarsıp takımını 3 puana taşıdı. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplamayı başaran Ümraniye, puanını 14 yaptı. İç sahada 3 maçlık yenilmezlik serisi biten Giresunspor ise 19 puanda kaldı.Ümraniye'yi galibiyete taşıyan Antonio Mrsic, bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Hırvat oyuncu, Umut Nayir'in ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu durumunda.