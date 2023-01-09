Yüksek gerilim

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe- Galatasaray rekabeti, adına yakışır bir şekilde geçti. Heyecan sadece sahada futbolcular arasında değil, tribünlerde de sonuna kadar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolseverler, koltukların tamamını doldurduSarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'na taraftarların arasından geldi vetezahüratları ile giriş yaptı. Ancak karşılaşmanın ardından tam tersi görüntüler yaşandı. Koç stattan ayrılırken taraftarlarla tartıştı. Sosyal medyada da Ali Koç ve yönetimine büyük tepki vardı. Kadıköy'de 90 dakika sonunda coşku, yerini hüzne bırakırken bazı futbolseverlerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.Maçın ardından tribünlerde G.Saray'ın sevinci ekranlara yansırken stadı terk etmek üzere olan Başkan Ali Koç'la taraftar arasında tartışma çıktı.Koç, aleyhine yapılan tezahüratları bir süre izledi. Araya spor polisi girerek olayların büyümesini önledi.Tansiyonun düşmesinin ardından Ali Koç'un yanındakilere hararetli şekilde bir şeyler anlattığı görüldü.MUSTAFA NACARBAHADIR BEYARSLAN