Yüksek gerilim

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Giriş Tarihi: 9.1.2023

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Stada “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratları ile giren sarı-lacivertli kulübün başkanı, Galatasaray’a 3-0 kaybedilen derbinin ardından taraftarlarla tartıştı

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe- Galatasaray rekabeti, adına yakışır bir şekilde geçti. Heyecan sadece sahada futbolcular arasında değil, tribünlerde de sonuna kadar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolseverler, koltukların tamamını doldurdu. 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu tarihi günlerinden birisini yaşarken Fenerbahçe kulübünün yönetimi, misafir takım tribününü de kendi seyircisi için açtı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'na taraftarların arasından geldi ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları ile giriş yaptı. Ancak karşılaşmanın ardından tam tersi görüntüler yaşandı. Koç stattan ayrılırken taraftarlarla tartıştı. Sosyal medyada da Ali Koç ve yönetimine büyük tepki vardı. Kadıköy'de 90 dakika sonunda coşku, yerini hüzne bırakırken bazı futbolseverlerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.



Maçın ardından tribünlerde G.Saray'ın sevinci ekranlara yansırken stadı terk etmek üzere olan Başkan Ali Koç'la taraftar arasında tartışma çıktı.



Koç, aleyhine yapılan tezahüratları bir süre izledi. Araya spor polisi girerek olayların büyümesini önledi.



Tansiyonun düşmesinin ardından Ali Koç'un yanındakilere hararetli şekilde bir şeyler anlattığı görüldü.

FOTOĞRAFLAR:
MUSTAFA NACAR
BAHADIR BEYARSLAN

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