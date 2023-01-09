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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Zidane, bir milli takımın teklifini daha geri çevirdi

Zidane, bir milli takımın teklifini daha geri çevirdi
2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Fransa Milli Takımı'yla anılan Zinedine Zidane'ın hangi takımı çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Fransa'nın Deschamps ile devam kararından sonra Zidane için papatya falları açılmaya devam ediyor. ESPN'de yer alan haberde ise Fransız teknik adamın, Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan yapılan öneriye de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi. Zidane en son Real Madrid'i çalıştırmıştı.

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Zidane, bir milli takımın teklifini daha geri çevirdi
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