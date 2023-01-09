Zidane, bir milli takımın teklifini daha geri çevirdi

2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Fransa Milli Takımı'yla anılan Zinedine Zidane'ın hangi takımı çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Fransa'nınkararından sonra Zidane için papatya falları açılmaya devam ediyor. ESPN'de yer alan haberde ise Fransız teknik adamın,milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan yapılan öneriye de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi. Zidane en son Real Madrid'i çalıştırmıştı.