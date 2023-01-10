B takıma onay

“Kulüplerimizin en büyük sorunu ekonomik. Hedef kendi kaynaklarımıza dönerek, her yıl A takıma 2 oyuncu yetiştirmek. B takım için Süper Lig ve 1. Lig takımlarıyla görüşüyoruz”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenen "WinterLeagueConvention" (Kış Ligi Kongresi) organizasyonunda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini, 2023-2024 futbolsezonunda, Futbol AkademisiProjesi'nde Süper Lig takımlarınamecburiyet getireceklerini hatırlatan Büyükekşi, "Avrupa'nın en önemli liglerinin takımları ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle Türkiye'ye uygun bir altyapımodeli oluşturmak istiyoruz" dedi.
MİLLİ TAKIMIMIZ DA ALTYAPIDAN GELENLERLE GÜÇLENECEK
Bu amaçla gelecek hafta Belçikave Hollanda'ya giderek incelemelerdebulunacaklarını belirtenBüyükekşi şöyle konuştu:"Kulüplerimizin en büyük sorunuekonomik. Hedef kendi kaynaklarımızadönüp, altyapıda heryıl A takıma 2 oyuncu yetiştirmek.B takım için Süper Lig ve 1.Lig takımlarıyla görüşüyoruz. Onlarıntalebi doğrultusunda B takımıkurmalarına önümüzdeki yılizin vereceğiz. Böylelikle sadecekulüplerimiz değil, milli takımımızda altyapıdan gelen oyuncularladaha iyi, daha kaliteli futbolcularakavuşmuş olacak. Aynızamanda belli bir süre sonragenç oyuncuları Avrupa'ya transferederek ekonomilerine katkıdabulunmalarını arz ediyoruz."
FUTBOL ŞEHİRLERİ ARTACAK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısını artırmak istediklerini, Karadeniz'de de kamp merkezleri yapılabileceğini söyledi.