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Giriş Tarihi: 10.1.2023

B takıma onay

B takıma onay

“Kulüplerimizin en büyük sorunu ekonomik. Hedef kendi kaynaklarımıza dönerek, her yıl A takıma 2 oyuncu yetiştirmek. B takım için Süper Lig ve 1. Lig takımlarıyla görüşüyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenen "WinterLeague Convention" (Kış Ligi Kongresi) organizasyonunda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini, 2023-2024 futbol sezonunda, Futbol Akademisi Projesi'nde Süper Lig takımlarına mecburiyet getireceklerini hatırlatan Büyükekşi, "Avrupa'nın en önemli liglerinin takımları ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle Türkiye'ye uygun bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz" dedi.

MİLLİ TAKIMIMIZ DA ALTYAPIDAN GELENLERLE GÜÇLENECEK
Bu amaçla gelecek hafta Belçika ve Hollanda'ya giderek incelemelerde bulunacaklarını belirten Büyükekşi şöyle konuştu: "Kulüplerimizin en büyük sorunu ekonomik. Hedef kendi kaynaklarımıza dönüp, altyapıda her yıl A takıma 2 oyuncu yetiştirmek. B takım için Süper Lig ve 1. Lig takımlarıyla görüşüyoruz. Onların talebi doğrultusunda B takımı kurmalarına önümüzdeki yıl izin vereceğiz. Böylelikle sadece kulüplerimiz değil, milli takımımız da altyapıdan gelen oyuncularla daha iyi, daha kaliteli futbolculara kavuşmuş olacak. Aynı zamanda belli bir süre sonra genç oyuncuları Avrupa'ya transfer ederek ekonomilerine katkıda bulunmalarını arz ediyoruz."

FUTBOL ŞEHİRLERİ ARTACAK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısını artırmak istediklerini, Karadeniz'de de kamp merkezleri yapılabileceğini söyledi.

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