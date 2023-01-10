B takıma onay

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenenorganizasyonunda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini,hatırlatan Büyükekşi, "Avrupa'nın en önemli liglerinin takımları ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerlededi.Bu amaçlabelirtenBüyükekşi şöyle konuştu:"Kulüplerimizin en büyük sorunuekonomik. Hedef kendi kaynaklarımızadönüp, altyapıda heryıl A takıma 2 oyuncu yetiştirmek.B takım için Süper Lig ve 1.Lig takımlarıyla görüşüyoruz. Onlarıntalebi doğrultusundaTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısını artırmak istediklerini, Karadeniz'de de kamp merkezleri yapılabileceğini söyledi.