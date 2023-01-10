Başakşehir gürledi Demir’i erıtti

Deniz Türüç’ün golüyle öne geçen ev sahibine Mavi Şimşekler Samet ile yanıt verdi. Son sözü Serdar Gürler söyleyip fişi çekti
Süper Lig'de zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda Mavi Şimşekler, Onyekuru ile bir pozisyondan faydalanamazken Başakşehir de Okaka ile golün kıyısından döndü. İkinci devreye turuncu-lacivertliler hızlı başladı, Deniz Türüç 52'de penaltıdan takımını önegeçirdi. 58'de Samet Akaydın kafayla fileleri havalandırıp 1-1'i yakaladı. 62'de ise SerdarGürler, kafa vuruşuyla ağları sarsıp sonucu belirledi: 2-1. Başakşehir son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, 3. sıradaki yerini korudu.
MHK DERHAL İSTİFA ETSİN!
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. Arda Kardeşler'in maçı katlettiğini belirten Sancak, "İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen pozisyonda da çağırmaması gerekiyor. Ben buradan bütün kulüpleresöylüyorum. Şampiyon belirlenmiş.TFF Başkanı MehmetBüyükekşi'ye de sesleniyorum.Güzel işler yapıyor. Derhal veivedilikle MHK'nin istifasınıistemesi lazım" dedi.