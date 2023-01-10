Başakşehir gürledi Demir’i erıtti

Süper Lig'de zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda Mavi Şimşekler,bir pozisyondan faydalanamazken Başakşehir degolün kıyısından döndü. İkinci devreye turuncu-lacivertliler hızlı başladı,58'de Samet Akaydın kafayla fileleri havalandırıp 1-1'i yakaladı. 62'de isesonucu belirledi: 2-1. Başakşehir son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, 3. sıradaki yerini korudu.ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. Arda Kardeşler'in maçı katlettiğini belirten Sancak, "İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen pozisyonda da çağırmaması gerekiyor.dedi.