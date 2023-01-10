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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Başakşehir gürledi Demir’i erıtti

Başakşehir gürledi Demir’i erıtti

Deniz Türüç’ün golüyle öne geçen ev sahibine Mavi Şimşekler Samet ile yanıt verdi. Son sözü Serdar Gürler söyleyip fişi çekti

Süper Lig'de zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda Mavi Şimşekler, Onyekuru ile bir pozisyondan faydalanamazken Başakşehir de Okaka ile golün kıyısından döndü. İkinci devreye turuncu-lacivertliler hızlı başladı, Deniz Türüç 52'de penaltıdan takımını öne geçirdi. 58'de Samet Akaydın kafayla fileleri havalandırıp 1-1'i yakaladı. 62'de ise Serdar Gürler, kafa vuruşuyla ağları sarsıp sonucu belirledi: 2-1. Başakşehir son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, 3. sıradaki yerini korudu.

MHK DERHAL İSTİFA ETSİN!
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. Arda Kardeşler'in maçı katlettiğini belirten Sancak, "İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen pozisyonda da çağırmaması gerekiyor. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de sesleniyorum. Güzel işler yapıyor. Derhal ve ivedilikle MHK'nin istifasını istemesi lazım" dedi.

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Başakşehir gürledi Demir’i erıtti
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