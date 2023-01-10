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Giriş Tarihi: 10.1.2023 21:32

Fırtına'da karar verildi! Abdullah Avcı'yla yola devam...

DHA
Fırtına’da karar verildi! Abdullah Avcı’yla yola devam...

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, son haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılacağı söylentileri oluşan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu. Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Yarını izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

AVCI DETAYLI RAPOR SUNACAK

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak yarın İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.

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Fırtına'da karar verildi! Abdullah Avcı'yla yola devam...
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