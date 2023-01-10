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Giriş Tarihi: 10.1.2023 17:44

Kayserispor, Sivasspor maçının saat 19.00'a alınmasını istiyor

AA
Kayserispor, Sivasspor maçının saat 19.00’a alınmasını istiyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacakları maçın saat 19.00'a alınması için çaba harcadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu yüzden hafta içi oynanacak karşılaşmanın saat 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Koç, "Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ve Sivasspor yetkilileriyle görüştüm. TFF ve Sivasspor'la saat konusunda mutabıkız. Şu an için yayıncı kuruluştan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca daha çok taraftarın stadyumda yerini alabilmesi için bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yüzde 50'ye kadar indirime gittiklerini de sözlerine ekledi.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağı duyurulmuştu.

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Kayserispor, Sivasspor maçının saat 19.00'a alınmasını istiyor
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