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Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:19 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:17

Okan Buruk'un Kadıköy zaferinin perde arkası!

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk’un Kadıköy zaferinin perde arkası!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kadıköy zaferinin perde arkasındaki planı SABAH Spor açıklıyor. Aslan zirveyi sağlama alırken peşindeki 6 ekibe hiç yenilmedi. Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe'yi de deviren tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk koşusunda depara kalktı.

İlk 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayan Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet serisini 7 haftaya taşıdı, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi. İşte Florya'da liderliği perçinleyen hamlelerin özeti:

ÖNCE KARAKTERLİ TAKIM KURDU
Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi. Muslera ve Gomis yabancılara, Kerem altyapıdaki gençlere liderlik yapıyor. Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi. Dünya yıldızları Mertens ve İcardi çok uyumlu... Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.

FORMA ADALETİ ŞAŞMADI
Beşiktaş derbisinde Kerem yerine Barış Alper'i 11'e koyan Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanına da yol yorgunu Torreira yerine formda Berkan'la çıktı. Formsuz Van Aanholt yerine antrenmanlarda istekli çalışan Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçti.

KAMPA BİLE ALMADI
Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, F.Bahçe'ye özel hamleler yapmadı. Derbi için oyuncularını kampa almayan Buruk, takımını rahat bıraktı. Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.

BARIŞ'LA VUR, ICARDİ'YLE UÇUR!
Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti. Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.

ZAFER SABAHI KAHVALTI KEYFİ...
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı Fenerbahçe galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı takıma bir gün izin verdi. Tecrübeli çalıştırıcı da evinde ailesiyle birlikte kahvaltı keyfi yaparken, eşi Nihan Hanım bu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

KADIKÖY TARİFESİ: 400 BİN TL
Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık zaferin ardından Kadıköy'de soyunma odasına indi. Hocasını ve oyuncuları tek tek tebrik eden Özbek, derbi öncesi takıma verdiği prim sözünü tuttu. Oyunculara hafta içinde 400'er bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

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Okan Buruk'un Kadıköy zaferinin perde arkası!
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