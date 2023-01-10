Okan Buruk’un Kadıköy zaferinin perde arkası!

İlk 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayan Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet serisini 7 haftaya taşıdı, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi. İşte Florya'da liderliği perçinleyen hamlelerin özeti:
ÖNCE KARAKTERLİ TAKIM KURDU
Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi. Muslera ve Gomis yabancılara, Kerem altyapıdaki gençlere liderlik yapıyor. Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi. Dünya yıldızları Mertens ve İcardi çok uyumlu... Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.
KAMPA BİLE ALMADI
Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, F.Bahçe'ye özel hamleler yapmadı. Derbi için oyuncularını kampa almayan Buruk, takımını rahat bıraktı. Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.
BARIŞ'LA VUR, ICARDİ'YLE UÇUR!
Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti. Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.
ZAFER SABAHI KAHVALTI KEYFİ...
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı Fenerbahçe galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı takıma bir gün izin verdi. Tecrübeli çalıştırıcı da evinde ailesiyle birlikte kahvaltı keyfi yaparken, eşi Nihan Hanım bu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
KADIKÖY TARİFESİ: 400 BİN TL
Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık zaferin ardından Kadıköy'de soyunma odasına indi. Hocasını ve oyuncuları tek tek tebrik eden Özbek, derbi öncesi takıma verdiği prim sözünü tuttu. Oyunculara hafta içinde 400'er bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.