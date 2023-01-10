Okan Buruk’un Kadıköy zaferinin perde arkası!

BARIŞ'LA VUR, ICARDİ'YLE UÇUR!

Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti. Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.

ZAFER SABAHI KAHVALTI KEYFİ...

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı Fenerbahçe galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı takıma bir gün izin verdi. Tecrübeli çalıştırıcı da evinde ailesiyle birlikte kahvaltı keyfi yaparken, eşi Nihan Hanım bu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.