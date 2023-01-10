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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:42 Son Güncelleme: 10.1.2023 12:08

Samet Akaydın'dan Adana Demirspor'a veda paylaşımı! Sosyal medyadan flaş paylaşım!

Samet Akaydın’dan Adana Demirspor’a veda paylaşımı! Sosyal medyadan flaş paylaşım!

Adana Demirspor forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Akaydın, kulübünü etiketleyerek, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri çıkan 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, kulübü Adana Demirspor'u etiketledi ve "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." ifadelerini yazdı.

Samet Akaydın'ın bu paylaşımı, Adana Demirspor'a veda olarak yorumlandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir karşılaşması sonrası Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi için gelen soru karşısında, Samet'in sakatlığı ve cezası olmamasına rağmen "Samet gelecek maçta yok" demişti.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'in, Samet Akaydın'ın bu paylaşımını beğenmesi dikkat çekti. (sporx.com)

İŞTE MİLLİ FUTBOLCUNUN O PAYLAŞIMI: lkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz."

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Samet Akaydın'dan Adana Demirspor'a veda paylaşımı! Sosyal medyadan flaş paylaşım!
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