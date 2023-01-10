Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus’a karşı hep üstün! Sergio Oliveira...

Kadıköy'de galibiyetin fitilini ateşleyen golü atan Sergio Oliveira, Jorge Jesus'un başının belalısı durumunda. Deneyimli oyuncu, Porto forması giyerken Jesus'un çalıştırdığı Benfica ve Sporting ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Oliveira'lı Porto, 5 kez sahadan galip ayılırken, 5 maç berabere sona erdi. Jesus'un başındaki takım Benfica ile Sporting sadece 1 kez gülebildi. Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 1 gol-1 asistle oynadı. Portekiz basını da Oliveira'nın performansının bir kez daha Jesus'u üzdüğünü sayfalarına taşıdı.