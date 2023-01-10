Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus’a karşı hep üstün! Sergio Oliveira...
Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:39 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus’a karşı hep üstün! Sergio Oliveira...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus’a karşı hep üstün! Sergio Oliveira...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekipte forma giyen Sergio Oliveira'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a karşı dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. Jesus'un çalıştırdığı takımlara karşı 12. maçına çıkan Oliveira bu maçlardan 6'sını kazandı. 5 maç berabere biterken, Jesus sahadan sadece 1 kez galip ayrıldı.

Kadıköy'de galibiyetin fitilini ateşleyen golü atan Sergio Oliveira, Jorge Jesus'un başının belalısı durumunda. Deneyimli oyuncu, Porto forması giyerken Jesus'un çalıştırdığı Benfica ve Sporting ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Oliveira'lı Porto, 5 kez sahadan galip ayılırken, 5 maç berabere sona erdi. Jesus'un başındaki takım Benfica ile Sporting sadece 1 kez gülebildi. Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 1 gol-1 asistle oynadı. Portekiz basını da Oliveira'nın performansının bir kez daha Jesus'u üzdüğünü sayfalarına taşıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar
Son dakika haberi: Trabzonspor'a Alanya'da soğuk duş! Fırtına farklı kaybetti...
Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
TELE 1'de Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus’a karşı hep üstün! Sergio Oliveira...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA