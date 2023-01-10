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Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:34 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:39

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun hocası Dries Mertens

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun hocası Dries Mertens

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atarken, Kerem Aktürkoğlu'nun Belçikalı yıldız Dries Mertens ile kurduğu uyum dikkat çekti.

Sezon başında performansı ile yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu yeniden futbola dönerken Kadıköy'de alkış alanlar arasındaydı. Milli oyuncunun yakaladığı çıkışın ardında Mertens'in de büyük payı var. Geçen sezon takımın skor yükünü omuzlayan Kerem, sezon başında bu özelliğini yitirirken Belçikalı oyuncu takımın da liderliğini devraldı. Bu süreçte Kerem'e hep destek veren Mertens, genç meslektaşı ile de sık sık konuşup zor günleri atlatmasına yardımcı oldu. İkilinin birbirine olan uyumu da Aslan'ı zirvede puan farkına taşıdı.

KAPADOKYA'YA GİTTİ IHLAMUR İÇİP KÖYÜ GEZDİ
F.BAHÇE sonrasında verilen kısa izni Dries Mertens, Türkiye'yi keşfetmek için harcıyor… Belçikalı oyuncu, eşi Kat Kerkhofs ve çocuğu ile birlikte kısa bir Kapadokya ziyareti yaptı. Çevreyi gezen Mertens ve ailesi sonrasında köyde bir eve ziyarette bulundu. Ihlamur içip sohbet eden Mertens ailesi bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun hocası Dries Mertens
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