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Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:36 Son Güncelleme: 10.1.2023 09:53

Son dakika Galatsaray haberleri: Fatih Terim'in mirası Barış Alper Yılmaz

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatsaray haberleri: Fatih Terim’in mirası Barış Alper Yılmaz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirirken, Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Barış Alper Yılmaz, Fatih Terim'in ısrarları sonrası Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyın Eoru'ya transfer edilmişti.

Icardi-Gomis ve Seferovic gibi dünyaca ünlü isimleri kulübede bırakıp derbiye damga vuran Barış Alper Yılmaz, taraftarın da gönlünü fethetti. Presi ile sarı-lacivertli savunmayı yıpratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma miras bıraktığı isimlerden biri.

9 Temmuz 2021'de İmparator'un ısrarlı çalışmaları sonrasında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu ilk sezonunda beklenen patlamayı yapamamıştı.

Bu sezon Okan Buruk ile birlikte çıkışa geçen başarılı oyuncu, kendisine güvenen Fatih Terim ve Okan Buruk'un da güvenini boşa çıkarmadı.

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Son dakika Galatsaray haberleri: Fatih Terim'in mirası Barış Alper Yılmaz
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