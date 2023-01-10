Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 36 taraftara işlem yapıldı! Bir yıl karakolda imza atacaklar…

Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan dev derbide İstanbul Emniyeti tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Derbide üç bin polis görevlendirilirken, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çevresi ve taraftarların toplanma alanları, olumsuz bir olay yaşanmaması için Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden anbean takip edildi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Polisleri; yaşanabilecek olası olumsuz olayları engelleyebilmek için Ülker Stadyumu ve çevresini Drone ile izlemeye aldı.

20'Sİ SAHAYA YABANCI MADDE ATMAKTAN...

Derbide 36 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı ve gözaltı işlemi uygulandı. 20 taraftara "Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması (Sahaya Yabancı Madde Atmak)" maddesinden, 10 taraftara "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi" maddesinden, üç taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi" maddesinden, bir taraftara "Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahüratlar" maddesinden, bir taraftara "Yasak Alanlara Girmek" maddesinden, bir taraftara ise "Spor Alanlarına Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Girmek" maddesinden yasal işlem yapıldı. 36 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek ve takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarılarından önce en yakın karakola giderek "Denetim" imzası atacak.