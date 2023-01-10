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Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:51

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 18. haftanın ardından yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Derbi sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükselirken, Galatasaray'ın 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.

Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.

Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.

Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.

Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.

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Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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