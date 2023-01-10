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Giriş Tarihi: 10.1.2023 22:09

Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı'ya büyük destek

Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı’ya büyük destek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya bordo-mavili taraftarlar evinin önünde toplanarak destek oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutlarındaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu.

Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler.

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Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı'ya büyük destek
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