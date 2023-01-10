Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı’ya büyük destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutlarındaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu.

Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler.