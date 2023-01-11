Abdullah Avcı, İstanbul’a geldi! Ahmet Ağaoğlu ile görüşme...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan ve bugünü izinli geçirecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi.

Takımdan ayrılacağı konuşulan ve dün gece bordo-mavili taraftarların evinin önünde toplanarak destek verdiği tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarına izin gününü İstanbul'da geçireceğini söyledi.

Abdullah Avcı'nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceği de öğrenildi.