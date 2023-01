Aslan psikolojik üstünlüğü kaptı!

CEBİNDE YOL HARİTASI VARDIR

TRABZONSPOR'UN İLACI BİRLİKTELİK



BEŞİKTAŞ WEGHORST'UN BOŞLUĞUNU KOLAY KOLAY DOLDURAMAZ

Ligde uzun bir süreci hepberaber yaşayacağız. Ama deplasmanda en yakınrakibini bir derbi maçında farklı yenmek büyük birpsikolojik üstünlük sağlıyor.Galatasarayönemli bir avantaj yakaladı. Bunu kullanabilirseligin kalan süreci onların sonuçlarına bağlı olur.Dört maç önceFenerbahçe, Galatasaray'ın beş puan önündeydi.Şimdi Galatasaray dört puan fark yaptı vedaha 19 tane oynanacak maç var.Yarış ikitakım arasında geçecek, gerilim-tartışmalar artacak.Fenerbahçe'nin ayağa kalkacak gücü var vehâlâ şampiyonluğun en kuvvetli adayı.Her ne kadarGalatasaray, Fenerbahçe gibi şampiyonluktakien büyük adaylardan birini kendi sahasındayenme başarısı gösterse de bir çiçekle bahar gelmez.Şu an en yakın rakibiyle puan farkı 4.Ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çokmaç var. Yani köprünün altından çok sular akar.Başarılı sonuçlar takımın öz güvenini, motivasyonunuartıracaktır.Galatasaray sonşampiyonluklarında sezonun ilkyarısında aşırı puan kaybedip sonra geridengelip ipi göğüsleyen takımdı.Bir sol bek takviyesiyleOkan Buruk'un elindeki kadro elbetteki dört puan öndeyken bir numaralıfavori ama sezon uzun. 17 maçın10'unu deplasmanda oynayıp zirvedefarkı iki maç/puanlık uzaklıktaoturmak, Fenerbahçe'denikili averajı cebine koymakve Adana Demir, Başakşehir,Fenerbahçe gibi zor maçları taraftarıönünde oynayacak olmaları en büyükkozları olacak.Bu maç direktolarak Jesus'a yazar. Derbiyi kötü oynadı.Bütün kararları yanlıştı. Başlangıçkadrosunu doğru oluşturamadı, seçtiğioyun sistemi hatalıydı, oyun içinde yapmasıgereken müdahaleleri yapamadı, yaptıklarınıgeç veya hatalı yaptı.Derbi öncesinde 'Yalnızca 3puanlık bir maç' şeklindeki açıklamalarınınkendi adına gerçeklikten ne kadaruzak olduğunu maç sonunda yaşadıklarıylagörmüştür.Ama bunlarınhepsi Jesus'un gitmesi anlamını da taşımaz. Sezonbaşından beri önemli işler yaptı. Bundan sonrasıiçin de bunları yapacak kapasitesi olan biri. Jesusyaşananlardan ders çıkaracaktır.Sadece üç puan kaybetmediler,mental olarak da darbe aldılar. Daha önceGalatasaray'a karşı kazanıp, iki kez şampiyonluğuson maçta kaybetmişliklerivar.Butecrübedeki bir teknik adamıncebinde yol haritası da vardır. Sıkıntı yok…Her zaman olduğugibi yapılan yorumlarda ne yazık ki derinlik yok.Jesus, sezon başından beri Fenerbahçe'ye çokönemli katkılar yaptı ve taraftarı her maçta sahayaçekti. Gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'deFenerbahçe'nin oynadığı her maçta sahaya çıkardığı11 ve sonradan oyuna girenlerin performanslarınınyüksek olduğu gerçeğinikimse göz ardı etmesin. Bana göresorun, lige verilen 1,5 aylık süre.Jorge Jesus iyi teknik adam ama Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını çok kötü yönetti. Ülkemizde Fenerbahçeli muhabir, yazar, Galatasaraylı muhabir, yazar gibi gazeteciliği ucuzlaştıran bir tanım var. Fenerbahçe'yi aklıyla eleştiremeyecek kadar iliştirilmiş ve yüreksiz insanlar olduğu sürece şeyhi müritleri uçurur. Trabzon'da kaleye isabetli şut atamayan, üçlü savunma ile çıkmış takımını, Galatasaray karşısında dörtlü dizse ve Ferdi'yi sağ bekte Galatasaray'ın yumuşak karnı sol beki üzerine yollasa ve solda Alioski ile başlayıp Valencia gerçeğini unutmasa Jesus kaybetse bile 'doğruları' yapmış olurdu.Tribündeki herkes sizden daha Fenerbahçeli ve sizin işiniz futbol oynamak…38 yıl sonra gelenşampiyonluğun baş mimarı Abdullah Avcı.Fakat yaşanan sakatlıkları da kimse göz ardıetmesin. Yeniden yapılanma içerisinde olan birtakım için istikrarlı sonuçlar almak kolay değil.SağduyuluTrabzonspor camiası, Avcı ve takıma sahip çıkmalı.Çünkü bu takım böylesi zorlu süreçten birbirliktelik içerisinde çıkacak yeterlilikte.Trabzonspor, forvethattında duvar tenisi oynuyor! Bu oyuncularlabuluşturduğun toplardan sonuç alamıyorsun.Teknik adamın da eldeki oyuncularla bir başarabilmekapasitesi var.Sezon başındaki 13transfer ile aslında fişi çektiler. Yeni gelen oyuncularave Yusuf Yazıcı'ya verilen sözleşmeler detakımı etkiledi. Şampiyon takım rakam olarakgeri kaldı, şampiyonluk rehaveti buna eklendi.Bir-iki oyuncu değil, tüm takım "tel tel" dökülüyor.Avcı'nın maçsonrası 'Düzelecek gibi değil' cümlesininalt metnini iki şekilde okuyabiliriz:"Yoruldum, düzeltecekenerjim yok." Abdülkadir'deısrar eden, Hamsik'i unutanAvcı'nın, iki bekin verimsiz, Visca'nınsakat olduğu takımında topu ileriyeBakasetas dışında taşıyacak adamıyok. Geçen sezon Alanya'da topurakibe verip 4-0 kazandığı maçınardından önceki gün sahadan hezimetleayrılan Avcı, Alanya'ya nedenönde baskı yaptığını sorgulamalıBeşiktaş sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutabilir. Ama göndermediğiniz takdirde ondan artık ne kadar performans alabilirsiniz, o da işin diğer bir zor tarafı. Weghorst karakterli bir oyuncu.Ama görünen o ki Weghorst bu işi kafasında bitirmiş. Durum böyle olunca zorla bir futbolcuyu oynatamazsınız. Bunun örneği de Aboubakar'da yaşandı.Sadece bir oyuncusunu değil, stratejinin önemli bir parçasını da kaybediyor Beşiktaş. Yenisi gelse bile taktik içinde alacağı rol için zaman gerekecek. Şenol hoca elbette sıkıntıya düşecek ama onun görevi çözüm bulmak.Yönetim bu krizi iyi yönetmek zorunda.Weghorst, attığı goller ve mücadelesiyle hücumda takıma önemli katkılar verdi. Beşiktaş'tan neden ayrılmak istiyor anlamak mümkün değil. Fakat Manchester United gibi İngiltere Ligi'nin en önemli takımlarından birinin transfer teklifinin kendi geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum.Trabzonspor'un Kopenhag'a elenip Cornelius'un bu takıma gitmesi, sezonun belki de en büyük saçmalığıydı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinden doğan domino etkisinde hocası Hollandalı olan ManU'nun Weghorst'a talip olması oyuncu için büyük piyango.ama sorun, yeni gelenin katkısı ne ölçüde olur. Beşiktaş taraftarı unutulmaz dizi Ezel'den alıntı yapıp Mario Gomez'in ihaneti sonrası Alman santrfora "Eyşan" lakabını takmıştı. Weghorst daolarak geçer futbol tarihimize.