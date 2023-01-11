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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Aslan psikolojik üstünlüğü kaptı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Aslan psikolojik üstünlüğü kaptı!

SABAH Spor yazarları, derbi sonrası Süper Lig yarışının durumunu ve haftanın çarpıcı gelişmelerini tartıştı…

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek şampiyonluğun bir numaralı favorisi haline geldi mi?

ALİ GÜLTİKEN: Ligde uzun bir süreci hep beraber yaşayacağız. Ama deplasmanda en yakın rakibini bir derbi maçında farklı yenmek büyük bir psikolojik üstünlük sağlıyor. 3 puan kazanımının yanında hem kendi takımınızın inancını pekiştiriyorsunuz hem puan farkı artıyor hem de geriden gelen diğer rakiplere de ciddi bir mesaj veriyorsunuz. Galatasaray önemli bir avantaj yakaladı. Bunu kullanabilirse ligin kalan süreci onların sonuçlarına bağlı olur.

GÜRCAN BİLGİÇ: Dört maç önce Fenerbahçe, Galatasaray'ın beş puan önündeydi. Şimdi Galatasaray dört puan fark yaptı ve daha 19 tane oynanacak maç var. Rakibe karşı kazanmak büyük avantaj getirir, üstelik ikili averajda da şansı artırır. Yarış iki takım arasında geçecek, gerilim-tartışmalar artacak. Fenerbahçe'nin ayağa kalkacak gücü var ve hâlâ şampiyonluğun en kuvvetli adayı.




İSKENDER GÜNEN: Her ne kadar Galatasaray, Fenerbahçe gibi şampiyonluktaki en büyük adaylardan birini kendi sahasında yenme başarısı gösterse de bir çiçekle bahar gelmez. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 ve Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmayı öne çıkaran planı, farklı sonucun alınmasını sağladı. Şu an en yakın rakibiyle puan farkı 4. Ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çok maç var. Yani köprünün altından çok sular akar. Başarılı sonuçlar takımın öz güvenini, motivasyonunu artıracaktır. Bu da şampiyonluk yarışı için büyük bir avantaj sayılabilir.

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray son şampiyonluklarında sezonun ilk yarısında aşırı puan kaybedip sonra geriden gelip ipi göğüsleyen takımdı. Bu sezon iki derbi zaferi, zirveye oynayan takımlara karşı üstünlük sayesinde "Kış şampiyonu" oldu. Bir sol bek takviyesiyle Okan Buruk'un elindeki kadro elbette ki dört puan öndeyken bir numaralı favori ama sezon uzun. 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayıp zirvede farkı iki maç/puanlık uzaklıkta oturmak, Fenerbahçe'den ikili averajı cebine koymak ve Adana Demir, Başakşehir, Fenerbahçe gibi zor maçları taraftarı önünde oynayacak olmaları en büyük kozları olacak. Bir de önemli bir detay var tabii: İcardi!

CEBİNDE YOL HARİTASI VARDIR

SORU: Jorge Jesus bir anda kötü teknik adam mı oldu? Eleştiri çok. Bu derbi mağlubiyeti Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında ne kadar etkileyecek?

ALİ GÜLTİKEN: Bu maç direkt olarak Jesus'a yazar. Derbiyi kötü oynadı. Bütün kararları yanlıştı. Başlangıç kadrosunu doğru oluşturamadı, seçtiği oyun sistemi hatalıydı, oyun içinde yapması gereken müdahaleleri yapamadı, yaptıklarını geç veya hatalı yaptı. Tüm bunlara baktığımız zaman eleştirileri hak ediyor. Derbi öncesinde 'Yalnızca 3 puanlık bir maç' şeklindeki açıklamalarının kendi adına gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu maç sonunda yaşadıklarıyla görmüştür. Büyük camialar kendi evindeki derbi mağlubiyetini doğal olarak hazmedemezler ve bunun sonuçları olur. Ama bunların hepsi Jesus'un gitmesi anlamını da taşımaz. Sezon başından beri önemli işler yaptı. Bundan sonrası için de bunları yapacak kapasitesi olan biri. Jesus yaşananlardan ders çıkaracaktır.




GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece üç puan kaybetmediler, mental olarak da darbe aldılar. Daha önce Galatasaray'a karşı kazanıp, iki kez şampiyonluğu son maçta kaybetmişlikleri var. Bu sezon tam tersi için uğraşacaklar. Jesus, taraftarın istediği oyunu oynatıyor ama Türkiye dinamiklerine hâlâ uzak. Bu tecrübedeki bir teknik adamın cebinde yol haritası da vardır. Sıkıntı yok…

İSKENDER GÜNEN: Her zaman olduğu gibi yapılan yorumlarda ne yazık ki derinlik yok. Jesus, sezon başından beri Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar yaptı ve taraftarı her maçta sahaya çekti. Gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı her maçta sahaya çıkardığı 11 ve sonradan oyuna girenlerin performanslarının yüksek olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmesin. Bana göre sorun, lige verilen 1,5 aylık süre.

BÜLENT TİMURLENK: Jorge Jesus iyi teknik adam ama Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını çok kötü yönetti. Ülkemizde Fenerbahçeli muhabir, yazar, Galatasaraylı muhabir, yazar gibi gazeteciliği ucuzlaştıran bir tanım var. Fenerbahçe'yi aklıyla eleştiremeyecek kadar iliştirilmiş ve yüreksiz insanlar olduğu sürece şeyhi müritleri uçurur. Trabzon'da kaleye isabetli şut atamayan, üçlü savunma ile çıkmış takımını, Galatasaray karşısında dörtlü dizse ve Ferdi'yi sağ bekte Galatasaray'ın yumuşak karnı sol beki üzerine yollasa ve solda Alioski ile başlayıp Valencia gerçeğini unutmasa Jesus kaybetse bile 'doğruları' yapmış olurdu. Sadece Jesus değil, geldiklerinden beri taraftara 'Biz Fenerbahçeliyiz'i oynayan İrfan Can ve Mert Hakan'a naçizane bir uyarım: Tribündeki herkes sizden daha Fenerbahçeli ve sizin işiniz futbol oynamak… Para kazandığınız ama unuttuğunuz oyunu yani…


TRABZONSPOR'UN İLACI BİRLİKTELİK

SORU: Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 5-0'lık Alanya yenilgisi sonrası istifa sinyali verdi. Sizce kim hesap vermeli?

İSKENDER GÜNEN: 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun baş mimarı Abdullah Avcı. Fakat yaşanan sakatlıkları da kimse göz ardı etmesin. Yeniden yapılanma içerisinde olan bir takım için istikrarlı sonuçlar almak kolay değil. Avcı'nın istifasının istenmesi ya da dile getirilmesi haksızlık olacaktır. Sağduyulu Trabzonspor camiası, Avcı ve takıma sahip çıkmalı. Çünkü bu takım böylesi zorlu süreçten bir birliktelik içerisinde çıkacak yeterlilikte.

ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor, forvet hattında duvar tenisi oynuyor! Bu oyuncularla buluşturduğun toplardan sonuç alamıyorsun. Teknik adamın da eldeki oyuncularla bir başarabilme kapasitesi var. Gol bulamıyorsanız, belli bir süre sonra kırılma yaşarsınız.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başındaki 13 transfer ile aslında fişi çektiler. Yeni gelen oyunculara ve Yusuf Yazıcı'ya verilen sözleşmeler de takımı etkiledi. Şampiyon takım rakam olarak geri kaldı, şampiyonluk rehaveti buna eklendi. Bir-iki oyuncu değil, tüm takım "tel tel" dökülüyor. Yani: kişisel değil genel bir sorun var.




BÜLENT TİMURLENK: Avcı'nın maç sonrası 'Düzelecek gibi değil' cümlesinin alt metnini iki şekilde okuyabiliriz: 1-"Transferde yanlışlar yaptım, yeni transfer gelmezse düzeltemem." 2- "Yoruldum, düzeltecek enerjim yok." Abdülkadir'de ısrar eden, Hamsik'i unutan Avcı'nın, iki bekin verimsiz, Visca'nın sakat olduğu takımında topu ileriye Bakasetas dışında taşıyacak adamı yok. Geçen sezon Alanya'da topu rakibe verip 4-0 kazandığı maçın ardından önceki gün sahadan hezimetle ayrılan Avcı, Alanya'ya neden önde baskı yaptığını sorgulamalı


BEŞİKTAŞ WEGHORST'UN BOŞLUĞUNU KOLAY KOLAY DOLDURAMAZ

SORU: Weghorst gizli gizli M.United ile anlaşmış. Şenol Güneş şokta. Beşiktaş ne yapmalı?

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutabilir. Ama göndermediğiniz takdirde ondan artık ne kadar performans alabilirsiniz, o da işin diğer bir zor tarafı. Weghorst karakterli bir oyuncu. Beşiktaş formasını giydiği her maçta her şeyiyle sahadaydı. Ama görünen o ki Weghorst bu işi kafasında bitirmiş. Durum böyle olunca zorla bir futbolcuyu oynatamazsınız. Bunun örneği de Aboubakar'da yaşandı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece bir oyuncusunu değil, stratejinin önemli bir parçasını da kaybediyor Beşiktaş. Yenisi gelse bile taktik içinde alacağı rol için zaman gerekecek. Şenol hoca elbette sıkıntıya düşecek ama onun görevi çözüm bulmak. Cenk'e ne kadar güvenebilirler? Yönetim bu krizi iyi yönetmek zorunda. Dele Alli'yi getiren güç, Weghorst'un da alternatifini bulmalı.




İSKENDER GÜNEN: Weghorst, attığı goller ve mücadelesiyle hücumda takıma önemli katkılar verdi. Beşiktaş'tan neden ayrılmak istiyor anlamak mümkün değil. Fakat Manchester United gibi İngiltere Ligi'nin en önemli takımlarından birinin transfer teklifinin kendi geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrılması durumunda hücumda yeri kolay doldurulabilecek bir isim değil.

BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor'un Kopenhag'a elenip Cornelius'un bu takıma gitmesi, sezonun belki de en büyük saçmalığıydı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinden doğan domino etkisinde hocası Hollandalı olan ManU'nun Weghorst'a talip olması oyuncu için büyük piyango. Trabzonspor kiralık Sörloth'un Leipzig'e satışından nasıl para kazandıysa, Beşiktaş da rakam o kadar olmasa da alacağı yeni santrforun bedelini rahat ödeyeceği miktarı Manchester United'dan alır ama sorun, yeni gelenin katkısı ne ölçüde olur. Beşiktaş taraftarı unutulmaz dizi Ezel'den alıntı yapıp Mario Gomez'in ihaneti sonrası Alman santrfora "Eyşan" lakabını takmıştı. Weghorst da "Eyşan 2" olarak geçer futbol tarihimize.

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Aslan psikolojik üstünlüğü kaptı!
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