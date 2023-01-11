Aslan psikolojik üstünlüğü kaptı!

SABAH Spor yazarları, derbi sonrası Süper Lig yarışının durumunu ve haftanın çarpıcı gelişmelerini tartıştı…
SORU: Galatasaray, Fenerbahçe'yiKadıköy'de yenerek şampiyonluğun birnumaralı favorisi haline geldi mi?
ALİ GÜLTİKEN: Ligde uzun bir süreci hepberaber yaşayacağız. Ama deplasmanda en yakınrakibini bir derbi maçında farklı yenmek büyük birpsikolojik üstünlük sağlıyor. 3 puan kazanımınınyanında hem kendi takımınızın inancınıpekiştiriyorsunuz hem puan farkı artıyorhem de geriden gelen diğer rakiplerede ciddi bir mesaj veriyorsunuz. Galatasarayönemli bir avantaj yakaladı. Bunu kullanabilirseligin kalan süreci onların sonuçlarına bağlı olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Dört maç önceFenerbahçe, Galatasaray'ın beş puan önündeydi.Şimdi Galatasaray dört puan fark yaptı vedaha 19 tane oynanacak maç var. Rakibe karşıkazanmak büyük avantaj getirir, üstelikikili averajda da şansı artırır. Yarış ikitakım arasında geçecek, gerilim-tartışmalar artacak.Fenerbahçe'nin ayağa kalkacak gücü var vehâlâ şampiyonluğun en kuvvetli adayı.
İSKENDER GÜNEN: Her ne kadarGalatasaray, Fenerbahçe gibi şampiyonluktakien büyük adaylardan birini kendi sahasındayenme başarısı gösterse de bir çiçekle bahar gelmez.Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11 veFenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmayıöne çıkaran planı, farklı sonucun alınmasınısağladı. Şu an en yakın rakibiyle puan farkı 4.Ama bir başka gerçek var ki daha oynanacak çokmaç var. Yani köprünün altından çok sular akar.Başarılı sonuçlar takımın öz güvenini, motivasyonunuartıracaktır. Bu da şampiyonluk yarışıiçin büyük bir avantaj sayılabilir.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray sonşampiyonluklarında sezonun ilkyarısında aşırı puan kaybedip sonra geridengelip ipi göğüsleyen takımdı. Bu sezon ikiderbi zaferi, zirveye oynayan takımlarakarşı üstünlük sayesinde "Kış şampiyonu"oldu. Bir sol bek takviyesiyleOkan Buruk'un elindeki kadro elbetteki dört puan öndeyken bir numaralıfavori ama sezon uzun. 17 maçın10'unu deplasmanda oynayıp zirvedefarkı iki maç/puanlık uzaklıktaoturmak, Fenerbahçe'denikili averajı cebine koymakve Adana Demir, Başakşehir,Fenerbahçe gibi zor maçları taraftarıönünde oynayacak olmaları en büyükkozları olacak. Bir de önemli birdetay var tabii: İcardi!
CEBİNDE YOL HARİTASI VARDIR
SORU: Jorge Jesus bir anda kötü teknikadam mı oldu? Eleştiri çok. Bu derbi mağlubiyetiFenerbahçe'yi şampiyonlukyarışında ne kadar etkileyecek?
ALİ GÜLTİKEN: Bu maç direktolarak Jesus'a yazar. Derbiyi kötü oynadı.Bütün kararları yanlıştı. Başlangıçkadrosunu doğru oluşturamadı, seçtiğioyun sistemi hatalıydı, oyun içinde yapmasıgereken müdahaleleri yapamadı, yaptıklarınıgeç veya hatalı yaptı. Tüm bunlarabaktığımız zaman eleştirilerihak ediyor. Derbi öncesinde 'Yalnızca 3puanlık bir maç' şeklindeki açıklamalarınınkendi adına gerçeklikten ne kadaruzak olduğunu maç sonunda yaşadıklarıylagörmüştür. Büyük camialarkendi evindeki derbi mağlubiyetinidoğal olarak hazmedemezler vebunun sonuçları olur. Ama bunlarınhepsi Jesus'un gitmesi anlamını da taşımaz. Sezonbaşından beri önemli işler yaptı. Bundan sonrasıiçin de bunları yapacak kapasitesi olan biri. Jesusyaşananlardan ders çıkaracaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece üç puan kaybetmediler,mental olarak da darbe aldılar. Daha önceGalatasaray'a karşı kazanıp, iki kez şampiyonluğuson maçta kaybetmişliklerivar. Bu sezon tam tersi için uğraşacaklar.Jesus, taraftarın istediğioyunu oynatıyor ama Türkiyedinamiklerine hâlâ uzak. Butecrübedeki bir teknik adamıncebinde yol haritası da vardır. Sıkıntı yok…
İSKENDER GÜNEN: Her zaman olduğugibi yapılan yorumlarda ne yazık ki derinlik yok.Jesus, sezon başından beri Fenerbahçe'ye çokönemli katkılar yaptı ve taraftarı her maçta sahayaçekti. Gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'deFenerbahçe'nin oynadığı her maçta sahaya çıkardığı11 ve sonradan oyuna girenlerin performanslarınınyüksek olduğu gerçeğinikimse göz ardı etmesin. Bana göresorun, lige verilen 1,5 aylık süre.
BÜLENT TİMURLENK: Jorge Jesus iyi teknik adam ama Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını çok kötü yönetti. Ülkemizde Fenerbahçeli muhabir, yazar, Galatasaraylı muhabir, yazar gibi gazeteciliği ucuzlaştıran bir tanım var. Fenerbahçe'yi aklıyla eleştiremeyecek kadar iliştirilmiş ve yüreksiz insanlar olduğu sürece şeyhi müritleri uçurur. Trabzon'da kaleye isabetli şut atamayan, üçlü savunma ile çıkmış takımını, Galatasaray karşısında dörtlü dizse ve Ferdi'yi sağ bekte Galatasaray'ın yumuşak karnı sol beki üzerine yollasa ve solda Alioski ile başlayıp Valencia gerçeğini unutmasa Jesus kaybetse bile 'doğruları' yapmış olurdu. Sadece Jesus değil, geldiklerinden beri taraftara'Biz Fenerbahçeliyiz'i oynayan İrfanCan ve Mert Hakan'a naçizane bir uyarım: Tribündeki herkes sizden daha Fenerbahçeli ve sizin işiniz futbol oynamak… Para kazandığınızama unuttuğunuz oyunu yani…
TRABZONSPOR'UN İLACI BİRLİKTELİK
SORU: Trabzonspor'da AbdullahAvcı, 5-0'lık Alanya yenilgisi sonrası istifasinyali verdi. Sizce kim hesap vermeli?
İSKENDER GÜNEN: 38 yıl sonra gelenşampiyonluğun baş mimarı Abdullah Avcı.Fakat yaşanan sakatlıkları da kimse göz ardıetmesin. Yeniden yapılanma içerisinde olan birtakım için istikrarlı sonuçlar almak kolay değil.Avcı'nın istifasının istenmesi ya da dilegetirilmesi haksızlık olacaktır. SağduyuluTrabzonspor camiası, Avcı ve takıma sahip çıkmalı.Çünkü bu takım böylesi zorlu süreçten birbirliktelik içerisinde çıkacak yeterlilikte.
ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor, forvethattında duvar tenisi oynuyor! Bu oyuncularlabuluşturduğun toplardan sonuç alamıyorsun.Teknik adamın da eldeki oyuncularla bir başarabilmekapasitesi var. Gol bulamıyorsanız,belli bir süre sonra kırılma yaşarsınız.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başındaki 13transfer ile aslında fişi çektiler. Yeni gelen oyuncularave Yusuf Yazıcı'ya verilen sözleşmeler detakımı etkiledi. Şampiyon takım rakam olarakgeri kaldı, şampiyonluk rehaveti buna eklendi.Bir-iki oyuncu değil, tüm takım "tel tel" dökülüyor.Yani: kişisel değil genel bir sorun var.
BÜLENT TİMURLENK: Avcı'nın maçsonrası 'Düzelecek gibi değil' cümlesininalt metnini iki şekilde okuyabiliriz:1-"Transferde yanlışlar yaptım,yeni transfer gelmezse düzeltemem."2- "Yoruldum, düzeltecekenerjim yok." Abdülkadir'deısrar eden, Hamsik'i unutanAvcı'nın, iki bekin verimsiz, Visca'nınsakat olduğu takımında topu ileriyeBakasetas dışında taşıyacak adamıyok. Geçen sezon Alanya'da topurakibe verip 4-0 kazandığı maçınardından önceki gün sahadan hezimetleayrılan Avcı, Alanya'ya nedenönde baskı yaptığını sorgulamalı
BEŞİKTAŞ WEGHORST'UN BOŞLUĞUNU KOLAY KOLAY DOLDURAMAZ
SORU: Weghorst gizli gizliM.United ile anlaşmış.Şenol Güneşşokta. Beşiktaş neyapmalı?
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutabilir. Ama göndermediğiniz takdirde ondan artık ne kadar performans alabilirsiniz, o da işin diğer bir zor tarafı. Weghorst karakterli bir oyuncu. Beşiktaş formasınıgiydiğiher maçta herşeyiyle sahadaydı. Ama görünen o ki Weghorst bu işi kafasında bitirmiş. Durum böyle olunca zorla bir futbolcuyu oynatamazsınız. Bunun örneği de Aboubakar'da yaşandı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece bir oyuncusunu değil, stratejinin önemli bir parçasını da kaybediyor Beşiktaş. Yenisi gelse bile taktik içinde alacağı rol için zaman gerekecek. Şenol hoca elbette sıkıntıya düşecek ama onun görevi çözüm bulmak. Cenk'e ne kadargüvenebilirler? Yönetim bu krizi iyi yönetmek zorunda. Dele Alli'yigetiren güç, Weghorst'un daalternatifini bulmalı.
İSKENDER GÜNEN: Weghorst, attığı goller ve mücadelesiyle hücumda takıma önemli katkılar verdi. Beşiktaş'tan neden ayrılmak istiyor anlamak mümkün değil. Fakat Manchester United gibi İngiltere Ligi'nin en önemli takımlarından birinin transfer teklifinin kendi geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrılması durumundahücumda yeri kolay doldurulabilecekbir isim değil.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor'un Kopenhag'a elenip Cornelius'un bu takıma gitmesi, sezonun belki de en büyük saçmalığıydı. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinden doğan domino etkisinde hocası Hollandalı olan ManU'nun Weghorst'a talip olması oyuncu için büyük piyango. Trabzonspor kiralık Sörloth'unLeipzig'e satışından nasıl parakazandıysa, Beşiktaş da rakamo kadar olmasa da alacağı yenisantrforun bedelini rahat ödeyeceğimiktarı ManchesterUnited'dan alır ama sorun, yeni gelenin katkısı ne ölçüde olur. Beşiktaş taraftarı unutulmaz dizi Ezel'den alıntı yapıp Mario Gomez'in ihaneti sonrası Alman santrfora "Eyşan" lakabını takmıştı. Weghorst da "Eyşan 2" olarak geçer futbol tarihimize.