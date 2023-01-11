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Giriş Tarihi: 11.1.2023 14:40

Beşiktaş’ta idmanı Başkan Çebi de izledi

Beşiktaş’ta idmanı Başkan Çebi de izledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş’ta idmanı Başkan Çebi de izledi
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