Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samet Akaydın kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 11.1.2023 19:46 Son Güncelleme: 11.1.2023 19:46

Samet Akaydın kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Samet Akaydın kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Samet Akaydın transferini son dakika olarak duyurdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ardından futbolcuya ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Samet Akaydın biyografisi ve hayatına ilişkin tüm detaylar.

Samet Akaydın Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi olarak duyurulan transfer sonrası futbolcuya ilişkin bilgiler merak edilerek Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SAMET AKAYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Samet Akaydın biyografisi ve tüm detaylar şöyle;



Samet Akaydin, Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.



Doğum tarihi: 13 Mart 1994 (28 yıl yaşında), Trabzon

Şu andaki takımları: Adana Demirspor (#5 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (Defans)

Boy: 1,9 m

Kilo: 83 kg


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Samet Akaydın kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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