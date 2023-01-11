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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:06 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz karar! Menajerine talimat verdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu’ndan sürpriz karar! Menajerine talimat verdi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası kaleyi Mert Günok’a kaptıran Ersin Destanoğlu geleceği ile ilgili sürpriz bir karar verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması sonrası flaş bir karar aldı.

GÖZDEN DÜŞTÜ
Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki kalecisi geleceği için sürpriz bir karar aldı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

TALİMAT VERDİ
Ersin'in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge'ün ilgilendiği konuşuluyor. (Milliyet)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu'ndan sürpriz karar! Menajerine talimat verdi
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