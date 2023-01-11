Son dakika Fenerbahçe haberleri: Adana Demirspor’dan ayrılması beklenen Samet Akaydın’da flaş gelişme yaşandı! Ve imzayı...

F.Bahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna kattı. Kanarya, deneyimli stoperin bonservisi konusunda Adana Demirspor ile 4 milyon Euro'ya anlaşma sağlarken bu para 4 senede her yıl 1 milyon Euro olmak üzere ödenecek. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini de dün resmi olarak açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, yarım sezon için 8 milyon TL maaş alacak. Fenerbahçe, Samet'e diğer yıl için 16 milyon TL, sonraki sene 18 ve son sezonu için 20 milyon TL ödeme yapacak.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyordu ancak 24 yaşındaki file bekçisinin son haftalardaki performansı kafalarda soru işareti oluşturdu. Senelik 4.5 milyon lira kazanan genç kaleci, Kanarya'dan 25 milyon TL talep ediyor. Fenerbahçe ise o rakamı kabul etmese de iyi bir zam ile Altay'la sözleşme görüşmelerine başlamıştı. Yönetim, Altay'ın özellikle derbi performansından sonra yeni kontrat görüşmelerinde frene bastı.Portekiz'in Estoril takımından 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo'yu Galatasaray derbisinde Sevilla izledi. Ancak İspanyollar bekledikleri performansı Crespo'dan göremedi. Sevilla, orta saha listelerindeki diğer oyuncuları da değerlendirmeye alacak ve sezon sonuna kadar 26 yaşındaki oyuncuyu takip etmeye devam edecek. Fenerbahçe, şartlar ne olursa olsun ocak ayında futbolcu satışına sıcak bakmıyor