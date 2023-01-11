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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:03 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler yedek kulübesinde unutuldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler yedek kulübesinde unutuldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, şans bulduğu her maçta yeteneklerini konuşturdu ve takıma önemli katkı sağladı ancak teknik direktör Jorge Jesus, genç yeteneği adeta kulübede unuttu.

Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu dönemde sergilediği yeteneği ile taraftarın sevgilisi haline gelen Arda Güler'in teknik direktör Jorge Jesus'un yönetiminde süre almakta zorlanması tartışma konusu haline geldi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin prensi Arda Güler, şans bulduğu her maçta yeteneklerini konuşturdu, takıma önemli katkı sağladı. Buna rağmen Jorge Jesus, genç yeteneği adeta kulübede unuttu.

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 17 maç-1530 dakikanın sadece 5 maç-34 dakikasında sahada yer aldı. Arda bu kadar kısa sürede oynamasına rağmen 2 kez gol sevinci yaşadı. (Hürriyet)

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler yedek kulübesinde unutuldu!
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