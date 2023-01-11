Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır ile görüşmeler durdu! Sezon sonu sözleşmesi...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyordu ancak 24 yaşındaki file bekçisinin son haftalardaki performansı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Senelik 4.5 milyon lira kazanan genç kaleci, Kanarya'dan 25 milyon TL talep ediyor. Fenerbahçe'de o rakamı kabul etmese de iyi bir zam ile Altay'la sözleşme görüşmelerine başlamıştı. Yönetim, özellikle derbi performansından sonra yeni kontrat görüşmelerinde frene bastı. Altay, 13 milyon Euro piyasa değerine sahip.