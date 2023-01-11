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Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır ile görüşmeler durdu! Sezon sonu sözleşmesi...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır ile görüşmeler durdu! Sezon sonu sözleşmesi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe, fiyat konusunda kaleci ile anlaşamayınca transfer görüşmeleri durduruldu.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmak istiyordu ancak 24 yaşındaki file bekçisinin son haftalardaki performansı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Senelik 4.5 milyon lira kazanan genç kaleci, Kanarya'dan 25 milyon TL talep ediyor. Fenerbahçe'de o rakamı kabul etmese de iyi bir zam ile Altay'la sözleşme görüşmelerine başlamıştı. Yönetim, özellikle derbi performansından sonra yeni kontrat görüşmelerinde frene bastı. Altay, 13 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır ile görüşmeler durdu! Sezon sonu sözleşmesi...
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