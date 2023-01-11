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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:16 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:17

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı Dennis Hadzikadunic! Bundan böyle forvetlere geçit yok..

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni savunma bakanı Dennis Hadzikadunic! Bundan böyle forvetlere geçit yok..

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin kaybedilmesinin ardından kırmızı alarm verildi. Puan kaybı sonrası Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları hız kesmeden devam ediyor. Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir futbolcu daha girdi..

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Malmö forması giyen Dennis Hadzikadunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, aradığı stoperi İsviçre'de buldu. İstanbul ekibi, Malmö'nün 24 yaşındaki stoperi Dennis Hadzikadunic ile anlaşmak için menajeriyle iletişime geçti.

DENNİS HADZİKADUNİC İÇİN MASAYA OTURULUYOR
Sarı-lacivertliler, İsviçre Ligi ekiplerinden Malmö FF forması giyen, sezon sonuna kadar bonservisi Malmö FF takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Dennis Hadzikadunic güçlü fiziğiyle rakip forvetlere adeta korku salıcak. 1.90'lık boyu ve 75 kiloluk vücuduyla tam bir geçilemez oyuncu.

ALTERNATİF SEÇENEKLER VAR
Fenerbahçe bu transfer için Malmö ile sıkı bir pazarlığa girişecek. Sarı-lacivertliler istediği sonucu alamadığı vakitte sezon sonunda bonservisi bedeli olmaksızın kadrosuna katmayı planlıyor.

İSTATİSTİK
16 maça çıkan Boşnak oyuncu 15 maçta ilk 11 başladı. Toplamda 1394 dakika süre aldı (Akşam)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı Dennis Hadzikadunic! Bundan böyle forvetlere geçit yok..
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