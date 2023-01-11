Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yeni savunma bakanı Dennis Hadzikadunic! Bundan böyle forvetlere geçit yok..

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Malmö forması giyen Dennis Hadzikadunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, aradığı stoperi İsviçre'de buldu. İstanbul ekibi, Malmö'nün 24 yaşındaki stoperi Dennis Hadzikadunic ile anlaşmak için menajeriyle iletişime geçti.

DENNİS HADZİKADUNİC İÇİN MASAYA OTURULUYOR

Sarı-lacivertliler, İsviçre Ligi ekiplerinden Malmö FF forması giyen, sezon sonuna kadar bonservisi Malmö FF takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Dennis Hadzikadunic güçlü fiziğiyle rakip forvetlere adeta korku salıcak. 1.90'lık boyu ve 75 kiloluk vücuduyla tam bir geçilemez oyuncu.

ALTERNATİF SEÇENEKLER VAR

Fenerbahçe bu transfer için Malmö ile sıkı bir pazarlığa girişecek. Sarı-lacivertliler istediği sonucu alamadığı vakitte sezon sonunda bonservisi bedeli olmaksızın kadrosuna katmayı planlıyor.

İSTATİSTİK

16 maça çıkan Boşnak oyuncu 15 maçta ilk 11 başladı. Toplamda 1394 dakika süre aldı (Akşam)