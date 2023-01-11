Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da yerli sol bek ve yedek stoper için çalışmalar başladı! Ara transfer döneminde...

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi.

Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.

İki oyuncunun kulübüyle de masaya oturulacak ve sol bek sorunu çözülecek. Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi.

İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.