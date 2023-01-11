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Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:27 Son Güncelleme: 11.1.2023 09:28

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yerli sol bek ve yedek stoper için çalışmalar başladı! Ara transfer döneminde...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da yerli sol bek ve yedek stoper için çalışmalar başladı! Ara transfer döneminde...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek 39 puanla liderliğini sürdürürken, bir yandan da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ara transfer dönemiyle birlikte takıma yerli sol bek ve stoper takviyesi yapılması planlanıyor.

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi.

Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.

İki oyuncunun kulübüyle de masaya oturulacak ve sol bek sorunu çözülecek. Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi.

İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yerli sol bek ve yedek stoper için çalışmalar başladı! Ara transfer döneminde...
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