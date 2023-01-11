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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:02 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:03

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Güney Koreli genç yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Oyuncu için resmi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Güney Koreli genç yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Oyuncu için resmi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la anılan Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızı Cho Gue-Sung için resmi açıklama geldi.

Daha önce Galatasaray'ın Güney Koreli Cho Gue-Sung ile ilgilendiği belirtilmişti. Başarılı oyuncu için transfer açıklaması geldi. Daily Record'da yer akan habere göre; Gue-sung'un menajeri, "Galatasaray hakkında söylenenler doğru değil. Celtic ile görüşüyoruz. Daha yüksek bir teklif bekliyoruz. Olympiakos da çerçeve içinde" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI İLE POPÜLERLİĞİ ARTTI
Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu." gibi sözlere yer verildi.

GOL KRALI OLDU
Cho, Kore Ligi'nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu'da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13'ünü bu takımda kaydetti. (sporx.com)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Güney Koreli genç yıldızın menajerinden Galatasaray açıklaması! Oyuncu için resmi...
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