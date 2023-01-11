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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:05 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:06

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajer George Gardi: Sacha Boey’i isteyen büyük para vermeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajer George Gardi: Sacha Boey’i isteyen büyük para vermeli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'in menajeri George Gardi önemli açıklamalarda bulundu. Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ye getiren ünlü menajer George Gardi, " Sacha Boey'i isteyen büyük para vermeli1 ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın çıkışında büyük rol oynayan ve transferin gözdesi olan Sacha Boey ile ilgili Icardi, Mertens ve Torreira'yı Türkiye'ey getiren ünlü menajer George Gardi açıklamalarda bulundu. Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak Gardi İtalyan basınına şunları söyledi:

G.SARAY'DA OYNAMAK ZOR
"Sacha Boey günümüzün Futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, öz güveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı. İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek." (Hürriyet)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajer George Gardi: Sacha Boey’i isteyen büyük para vermeli
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